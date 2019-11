Graustam Marijas ielā mainījies viens no īpašniekiem un tapis atjaunošanas projekts

Rīgā, Marijas ielā 6, esošajai ēkai mainījies viens no īpašniekiem, kā arī Rīgas domei beidzot iesniegts nama atjaunošanas projekts minimālā sastāvā.

Kā norādīja Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR), ēkas īpašnieki ir panākuši vienošanos un Rīgas pilsētas būvvaldē ir iesniegts būvprojekts minimālā sastāvā, kas paredz, ka ēkas pirmajā stāvā atradīsies restorāns, bet pārējā daļā tiks izbūvēti dienesta dzīvokļi.

Projekts paredz atjaunot ēkas vēsturisko fasādi, nomainīt nesošās konstrukcijas un jumta segumu, kā arī izbūvēt divus jaunus liftus, kas vedīs no ēkas pagrabstāva līdz piektajam stāvam, informēja mērs.

Vienlaikus namam mainījies arī viens no īpašniekiem, proti, daļa ēkas joprojām pieder Igaunijas pilsonim Tomasam Tūlam, bet otra daļa - Igaunijas pilsonei Trīnai Nellisai.

No 2018.gada janvāra puse nama piederēja Jevgēnijam Petrovam, no šī gada jūlija līdz augustam - SIA "B.L. Property Agents Ltd", bet kopš 15.augusta - Nellisai.

Zemesgrāmatas informācija liecina, ka Nellisa par pusi īpašuma samaksājusi 500 000 eiro.

Abi grausta īpašnieki - Tūls un Nellisa - ir Igaunijas tekstilrūpniecības grupas "Silvano Fashion Group" padomes locekļi, liecina informācija grupas mājaslapā. Grupā ietilpst arī Latvijas veļas ražošanas uzņēmums AS "Lauma Lingerie" un veļas tirdzniecības uzņēmums SIA "Silvano fashion".

Pašvaldībā norāda, ka arī jaunā īpašniece ir brīdināta par veicamajiem darbiem un to, ka to nepildīšanas gadījumā tiks piemēroti sodi.

Pagājušā gada aprīlī Rīgas dome pieņēma lēmumu, ar kuru uzdeva īpašniekiem izstrādāt un saskaņot Rīgas pilsētas būvvaldē ēkas atjaunošanas būvprojektu minimālā sastāvā. Balstoties uz domes lēmumu, tas bija jāizdara līdz 11.martam.

Lai gan daļu no uzticētajiem darbiem īpašnieki veic, atjaunošanas būvprojekta minimālais sastāvs joprojām nav saskaņots, jo tas būvvaldei iesniegs vien aizvadītajā nedēļā.

Par šī punkta nepildīšanu katram no īpašniekiem līdz šim ir piemērots 22 130 eiro liels sods, kopumā sastādot 44 260 eiro.

No Tūla līdz šim ir piedzīta visa summa, bet no Petrova - 219 eiro.

Īpašniekiem ne vien jāsaskaņo būvprojekts, bet arī pusotra gada laikā no saskaņošanas brīža, bet ne vēlāk kā divu gadu un četru mēnešu laikā, jāsaņem būvatļaujā atzīmi par projektēšanas nosacījumu un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un arī jāuzsāk būvdarbi. Šis darbs jāveic ne vēlāk kā līdz 2020.gada 10.septembrim.

Nama atjaunošana jāpabeidz ne vēlāk kā līdz 2022.gada 10.septembrim.

Kā ziņots, Marijas ielas ēka ir vietējās arhitektūras piemineklis, kurš vairāku gadu garumā izpelnījies Rīgas slavenākā grausta titulu. Īpašumu veido zemes vienība 1432 kvadrātmetru platībā, uz kuras atrodas piecstāvu dzīvojamā ēka un pagrabs zem pagalma. Dzīvojamai ēkai ir klasificēta kā B kategorijas vidi degradējoša būve un tās īpašniekiem ir piemērota paaugstinātā nekustamā īpašuma likme.