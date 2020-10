'Grenardi' rotaslietu tirgotājs piesaista miljonu eiro veikalu tīkla paplašināšanai

"Baltic International Bank" piešķīrusi 1 miljona eiro kredītlīniju rotaslietu mazumtirgotājam SIA "GIVEN Latvia", liecina kredītiestādes sniegtā informācija.

SIA "GIVEN Latvia" ir "Grenardi" rotaslietu mazumtirdzniecības grupas uzņēmums, kas darbojas ar zīmolu "GIVEN by Grenardi".

SIA "GIVEN Latvia" mārketinga vadītāja Svetlana Dāboliņa informē, ka bankas līdzfinansējums palīdzēs paplašināt veikalu tīklu, "tādējādi kļūstot par vadošo juvelierizstrādājumu tirgotāju Latvijā".

SIA "GIVEN Latvia" ir dibināts 2018.gadā. Uzņēmums ir atvēris 28 veikalus Rīgā un citās Latvijas lielākajās pilsētās.

Saskaņā ar "Lursoft" pieejamo informāciju SIA "GIVEN Latvia" apgrozījums 2019. gadā veidoja 2 522 079 eiro, uzņēmums cietis zaudējumus 283 632 eiro apmērā.