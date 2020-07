Šī gada 25. maijā apritēja divi gadi kopš Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) stāšanās spēkā Eiropas Savienībā. Latvijā līdz ar to tika pieņemts Fizisko personu datu apstrādes likums, kurā šobrīd tiek veikti grozījumi. Tie cita starpā paredz sodus līdz tūkstotim eiro valsts un pašvaldības iestāžu amatpersonām personiski, nevis iestādēm. Tāpat jau vairāku gadu garumā neizdodas ne kaut cik precīzi prognozēt Datu valsts inspekcijas (DVI) iekasēto sodu apmērus, ne izpildīt attiecīgo budžeta ieņēmumu daļu. Portāls "Delfi" analizē paredzētos likuma grozījumus, kā arī vērtē iespējamību, ka paredzētais gandrīz pusmiljons eiro sodos par regulas pārkāpumiem arī tiks iekasēts budžetā.

2018. gadā, virzot sākotnējo Fizisko personu datu apstrādes likumu uz pieņemšanu Saeimā, tā anotācijā bija paredzēts, ka turpmāk DVI katru gadu ap pusmiljonu un vairāk iekasēs sodos. 2019. un turpmākajos gados naudas sodus tika plānots piemērot 461 213 eiro apmērā. Detalizēts aprēķins pieejams likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1. pielikumā. Tomēr pēc tam tika norādīts, ka, ņemot vērā nobīdi laikā starp naudas soda piemērošanas brīdi un tā iekasēšanu valsts budžetā, kā arī līdz šim piemēroto un iekasēto naudas sodu proporciju un kontroles pār uzlikto naudas sodu nomaksāšanu pastiprināšanu, 2019. gadā tika plānots iekasēt 40% no piemērotajiem naudas sodiem jeb 184 485 eiro. Savukārt šogad un turpmākajos gados tika plānots iekasēt naudas sodus to pašu 461 213 eiro apmērā, ņemot vērā arī piedzītos naudas sodus no iepriekšējā gadā piemērotajiem.