'Grindeks' koncerns būtiski audzē apgrozījumu, peļņa – dubultojusies

2021. gada deviņos mēnešos "Grindeks" koncerns sasniedzis rekordlielu apgrozījumu un peļņu, liecina provizoriskie finanšu dati. Tā apgrozījums sasniedza 168,9 milj. eiro, kas ir par 31,8 milj. eiro vai 23% vairāk nekā 2020. gada deviņos mēnešos, savukārt šajā laika posmā koncerna peļņa bija 27,6 milj. eiro, kas ir par 15,5 milj. eiro vai 2 reizes vairāk nekā 2020. gada deviņos mēnešos.

2021. gada deviņos mēnešos lielāko pārdošanas apjomu veidoja medikamenti sirds un asinsvadu, kā arī centrālās nervu sistēmas slimību ārstēšanai. Strauju pārdošanas kāpumu sasniedza arī slimnīcu segmenta medikamenti, ko piedāvā AS "Grindeks" meitas uzņēmums "Kalceks".

2021. gada deviņos mēnešos koncerns saražoto produkciju eksportēja uz 97 valstīm par kopējo summu 160,0 milj. eiro.

2021. gada pirmajos deviņos mēnešos "Grindeks" koncerns sasniedzis vēsturiski augstākos peļņas un apgrozījuma rādītājus, komentē AS "Grindeks" valdes priekšsēdētājs Dr. chem. Juris Hmeļņickis. "Tas pierāda, ka mūsu ieviestā biznesa stratēģija un realizētās pārmaiņas jau sniedz rezultātu. Darbinieki ir vienoti un spēj operatīvi pielāgoties mainīgajai un sarežģītajai situācijai gan Latvijā, gan pasaulē, nodrošinot pacientus ar nepieciešamajiem medikamentiem," viņš piebilst, solot uzņēmuma izaugsmi turpināt.

Koncerna gatavo zāļu pārdošanas apjoms 2021. gada deviņos mēnešos kopumā bija 160,4 milj. eiro un ir palielinājies, salīdzinot ar 2020. gada deviņiem mēnešiem, par 31,1 milj. eiro vai par 24%.

Eiropas Savienības un pārējās valstīs gatavo zāļu pārdošanas apjoms 2021. gada deviņos mēnešos sasniedza 85,2 milj. eiro, kas ir par 20,7 milj. eiro vai par 32% vairāk nekā 2020. gada deviņos mēnešos. Pārdošanas apjoms 2021. gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2020. gada deviņiem mēnešiem, Portugālē palielinājās 41 reizi, Nīderlandē 12 reizes, Apvienotajos Arābu Emirātos 10 reizes, Bulgārijā 4 reizes, Polijā 3 reizes, Lielbritānijā par 60%, Austrijā par 51%, bet Austrālijā par 43%.

Pārdošanas apjoms Krievijā, pārējās NVS valstīs un Gruzijā 2021. gada deviņos mēnešos veidoja 75,1 milj. eiro, kas ir par 12,8 milj. eiro vai par 20% vairāk nekā 2020. gada deviņos mēnešos. Salīdzinot ar 2020. gada deviņiem mēnešiem, 2021. gada deviņos mēnešos Kirgizstānā pārdošanas apjoms palielinājās par 48%, Ukrainā par 44%, Moldovā par 39%, Baltkrievijā par 36%, Azerbaidžānā par 33% un Gruzijā par 26%.

Izstrādē šobrīd ir 64 jauni "Grindeks" un 42 jauni "Kalceks" medikamenti.

"Grindeks" koncernam nozīmīga ir arī aktīvo farmaceitisko vielu ražošana, kas uzņēmuma skatījumā ir arī viena no priekšrocībām farmācijas nozarē. Pašreiz uzņēmums ražo 25 aktīvās farmaceitiskās vielas. Šis segments palielina neatkarību no izejvielu ražotājiem, tādēļ uzņēmums izstrādā 36 jaunas aktīvās farmaceitiskās vielas. Aktīvo farmaceitisko vielu pieejamība nozīmē iespēju efektīvāk ražot gatavo zāļu formas koncerna ietvaros. Lielākais "Grindeks" aktīvo farmaceitisko vielu eksports tiek veikts uz Eiropas Savienības valstīm, Japānu, ASV un Kanādu.

Kompānija kā spožus vērtē "Grindeks" meitas uzņēmuma "Kalceks" saniegtos rezultātus šā gada 9 mēnešos. Pārdošanas apjoms strauji pieauga, palielinot gan eksporta valstu skaitu, gan paplašinot produktu klāstu. "Kalceks" produkti 2021. gada deviņos mēnešos tika pārdoti 50,8 milj. eiro apjomā, kas ir par 19,1 milj. eiro vai par 60% vairāk nekā 2020. gada deviņos mēnešos. "Kalceks" medikamenti 2021. gada deviņos mēnešos tika eksportēti uz 75 valstīm, un galvenās no tām bija Nīderlande, Meksika, Lielbritānija, Polija un Portugāle.

"Domājot par koncerna nākotni, zinu, ka vienmēr jāveic pārdomātas investīcijas, kas uzlabo infrastruktūru, rada vēl modernāku darba vidi un palielina uzņēmuma ražošanas kapacitāti," saka AS "Grindeks" padomes priekšsēdētājs Kirovs Lipmans. "Grindeks" šogad pievērsis uzmanību ražošanas infrastruktūras uzlabošanai, kas sevī ietver arī jaunu ražošanas iekārtu iegādi. Šobrīd notiek jaunas gatavo zāļu formu ražošanas laboratorijas modernizācija.

Šogad noslēgts jaunās rūpnīcas projektēšanas līgums un veikti teritorijas labiekārtošanas darbi. Jaunā rūpnīca tiks būvēta Rīgā, Asotes ielā 12, vairākos posmos un ietvers komplicētus aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas procesus un mūsdienīgas tehnoloģiskās iekārtas. Tā būs lielākā farmaceitiskā ražotne Baltijas reģionā ar automatizētiem un energoefektīviem risinājumiem.

"Grindeks" ir starptautisks farmācijas koncerns, un tā galvenie darbības virzieni ir oriģinālproduktu, patentbrīvo medikamentu un aktīvo farmaceitisko vielu pētniecība, izstrāde, ražošana un pārdošana. Koncernu veido AS "Grindeks" un tā sabiedrības: AS "Kalceks" Latvijā, AS "Tallinas Farmaceitiskā rūpnīca" Igaunijā, "HBM Pharma" s.r.o. Slovākijā, "Grindeks Rus" Krievijā un SIA "Namu Apsaimniekošanas projekti" Latvijā. Pārstāvniecības ir atvērtas 11 valstīs.