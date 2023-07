'Grindeks' pērn nopelnījis vairāk nekā 29 miljonus eiro; virzās prom no Krievijas

2022. gadā AS "Grindeks" apgrozījums audzis līdz 165,72 miljoniem eiro (+18,96% pret 2021. gadu), bet peļņa pēc nodokļiem sasniegusi 29,14 miljonus eiro (+4,30%), informē "Lursoft Klientu portfelis".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Koncerna apgrozījums pērn sasniedza 257,9 miljonus eiro, kas ir par 11% vairāk nekā gadu iepriekš. Iesniegtajā gada pārskatā norādīts, ka 2022. gadā "Grindeks" koncerns produkciju eksportēja uz 100 pasaules valstīm.

"Lursoft" dati rāda, ka 2022. gadā AS "Grindeks" bija darba devējs 938 darbiniekiem. Uzņēmums nodokļu iemaksās valsts kopbudžetā pērn samaksājis 13,97 miljonus eiro.

Pagājušajā gadā lielāko pārdošanas apjomu veidoja medikamenti sirds un asinsvadu, kā arī centrālās nervu sistēmas slimību ārstēšanai. Strauju pārdošanas kāpumu sasniedza arī slimnīcu segmenta medikamenti, ko piedāvā "Grindeks" meitas uzņēmums "Kalceks".

Koncerna stratēģija līdz 2025. gadam ietver darbības paplašināšanu Eiropas Savienības valstīs, ASV, Japānā, Dienvidkorejā, Austrālijā, Šveicē un Kanādā. Koncerns aktīvi reģistrē un virza savus produktus Eiropas Savienības un citos eksporta tirgos, pakāpeniski atsakoties no darbības augsta riska valstīs, pie kurām pieskaitāma arī Krievija. Uzņēmums būtiski samazinājis darbinieku skaitu Krievijā.

2022. gadā AS "Grindeks" pievērsa īpašu uzmanību ražošanas infrastruktūras uzlabošanai un jaunu ražošanas iekārtu uzstādīšanai, tostarp arī laboratoriju modernizācijai. Lai ilgtermiņā turpinātu pakāpenisku un stabilu koncerna izaugsmi, Rīgā, Asotes ielā 12 vairākos posmos tiks būvēts "Grindeks Inovāciju centrs". Tajā tiks nodrošināti komplicēti aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas procesi, uzstādītas mūsdienīgas tehnoloģiskās iekārtas un automatizēti, energoefektīvi risinājumi. Iesniegtajā vadības ziņojumā AS "Grindeks" norādījis, ka tas būs lielākais farmācijas inovāciju centrs Baltijas reģionā.

Plānots, ka 2025. gadā koncerna produktu klāstu veidos 105 gatavo zāļu formas, un tās tiks eksportētas uz vairāk nekā 100 pasaules valstīm. AS "Grindeks" turpmāk fokusēsies uz kardioloģijas, centrālās nervu sistēmas, onkoloģijas, diabēta un dermatoloģijas medikamentiem, savukārt meitas uzņēmuma "Kalceks" specializācija arī turpmāk būs medikamenti slimnīcu segmentam un oftalmoloģijai. Konkurētspējas veicināšanai un neatkarības palielināšanai no ārvalstu aktīvo farmaceitisko vielu ražotājiem AS "Grindeks" paplašinās aktīvo farmaceitisko vielu klāstu līdz vismaz 40 vielām 2025. gadā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

AS "Grindeks" patiesie labuma guvēji ir Filips Lipmans un Kirovs Lipmans.