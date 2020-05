'HansaMatrix' padomē darbu uzsākuši Igolnieks un Rubesa

AS "HansaMatrix" kārtējā akcionāru sapulcē 2020. gada 22. maijā tika ievēlēts jauns padomes sastāvs, kurā papildu esošajiem padomes locekļiem Andrim Bērziņam, Ingrīdai Blūmai un Dagnim Dreimanim, ievēlēti Normunds Igolnieks un Baiba Anda Rubesa, informē uzņēmums.

"HansaMatrix" padomes sastāvu atstājis Ivars Ķirsons, kurš padomē pārstāvēja "ZGI Capital" pārvaldītā izaugsmes riska kapitāla fonda "ZGI-4" intereses. Ķirsons strādāja "HansaMatrix' padomē kopš 2019. gada 29. oktobra.

Uzņēmumā norāda, ka Igolnieks ir pieredzējis investīciju nozares profesionālis un nozīmīgs papildinājums sabiedrības padomē, kas padomē pārstāvēs "ZGI Capital" pārvaldītā izaugsmes riska kapitāla fonda "ZGI-4" intereses. Igolniekam nepieder "HansaMatrix" akcijas.

Igolnieks kopš 2011. gada ir valdes priekšsēdētājs un partneris "ZGI Capital", kas ir viens no vispieredzējušākajiem riska kapitāla fondu pārvaldniekiem Baltijā. No 2001. gada līdz 2011. gadam Igolnieks ir bijis aktīvu pārvaldīšanas kompānijas "SEB Investment Management" valdes priekšsēdētājs, kā arī ieņēmis vairākus citus ar finanšu sektoru saistītus amatus.

Uzņēmumā norāda, ka Rubesa ir pieredzējusi, starptautisku uzņēmumu vadītāja, ar plašu pieredzi korporatīvā pārvaldībā, vadīt prasmē, ilgtspējas prasībās un nozīmīgs papildinājums sabiedrības padomē menedžmenta, līderības un sabiedrisko attiecību jomā, darbojoties kā neatkarīgā padomes locekle. Rubesai nepieder "HansaMatrix" akcijas.

Rubesa strādā kā konsultante, un no 2019. gada iecelta Stokholmas ekonomikas augstskolas Rīgā padomē. No 2016. līdz 2019. gadam Rubesa bija Latvijas elektroenerģijas uzņēmuma" Latvenergo" padomes cilvēkresursu komitejas locekle. No 2015. līdz 2018. gadam Rubesa bija valdes priekšsēdētāja un izpilddirektore kopuzņēmumā "RB Rail", kas Baltijā veic Eiropas Savienības lielāko dzelzceļa infrastruktūras projekta "Rail Baltica" īstenošanu. Kopš 2014. gada viņa ir konsultāciju uzņēmuma "RFactor" īpašniece. Pirms tam viņa no 2010. līdz 2013. gadam ieņēma korporatīvās sociālās atbildības viceprezidentes amatu "Statoil ASA", savukārt no 2008. līdz 2010. gadam Rubesa bija Statoil Azerbaijan direktore sadarbībai ar valsts iestādēm. No 2011. līdz 2013. gadam Rubesa bija EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) padomes locekle un no 2012. līdz 2015. gadam – "Citadele banka" padomes locekle. No 2004. līdz 2007. gadam Rubesa vadīja Ārvalstu investoru padomi Latvijā, kā arī bija Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras viceprezidente Latvijā, no 2002. līdz 2009. gadam Rubesa bija "DnB Nord bankas" padomē. Pirms tam, no 2001.gada līdz 2008. gadam Rubesa bija "Latvija Statoil" izpilddirektore un no 1996. gada līdz 2000. gadam "Statoil Baltic States" mārketinga un sabiedrisko attiecību direktore.