'Hesburger' restorāns Ogrē izmaksājis 2 miljonus eiro

Investējot 2 miljonus eiro, ātrās ēdināšanas restorānu ķēde "Hesburger" atvērusi jaunu restorānu Ogrē, Rīgas ielā 5. Tas šobrīd ir 51. uzņēmuma restorāns Latvijā.

Restorāna ēka ir uzbūvēta divos stāvos ar kopējo platību 276,5 m2. Pirmajā stāvā atrodas restorāna telpas, bet otrajā stāvā – tehniskās telpas. Jaunajam restorānam ir "drive-in" jeb auto kase, savukārt vasaras mēnešos klientiem būs iespēja izmantot arī āra terasi.

No pirmdienas līdz ceturtdienai restorāns strādās no plkst. 9.00 līdz 23.00, bet piektdienās un sestdienās – no plkst. 9.00 līdz 02.00. Svētdienās – no plkst. 9.00 līdz 22.00. Auto kase būs atvērta katru dienu no plkst. 8.00 līdz restorāna darba laika beigām.



Līdz šim ogrēniešiem tuvākais "Hesburger" restorāns ir bijis Salaspilī.

"Restorāna izveidei esam uzcēluši ēku Rīgas ielā 5, kam ir ļoti pateicīga atrašanās vieta blakus autoceļam A6, padarot to ērti pieejamu gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem un garāmbraucējiem. Būtiski, ka līdz ar restorāna atvēršanu Ogres pilsētā esam nodrošinājuši 20 jaunas darba vietas," stāsta Ieva Salmela, "Hesburger" mārketinga un starptautiskās attīstības direktore.

Šobrīd šis ir vienīgais zīmola restorāns Latvijā, kas piedāvā saldējuma kokteiļus.

"Hesburger" ir lielākā ātrās ēdināšanas restorānu ķēde Somijā un Baltijā.