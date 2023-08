H&M plāno atjaunot veikalu darbību Ukrainā

Zviedrijas apģērbu mazumtirdzniecības kompānija "Hennes and Mauritz" (H&M) plāno no novembra atjaunot veikalu darbību Ukrainā, neskatoties uz to, ka tur joprojām norisinās Krievijas iebrukums.

"Uzņēmumam bija tuvs dialogs ar partneriem un valsts iestādēm, un tagad plānots atjaunot vairuma veikalu darbību valstī no 2023. gada novembra," ceturtdien paziņoja H&M.

H&M visus deviņus veikalus Ukrainā slēdza pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma valstī 2022. gada 24. februārī.

Vairāki citi rietumvalstu uzņēmumi, to skaitā ASV ātrās ēdināšanas kompānija "McDonald's", jau atjaunojuši savu darbību Ukrainā.

Mediji vēstī, ka arī Eiropas lielākais apģērbu mazumtirdzniecības uzņēmums un zīmola "Zara" īpašnieks Spānijas "Inditex" plāno rudenī Ukrainā atjaunot savu veikalu darbību.