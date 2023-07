Hokeja čempionāta ietekme: Maijā tūristu skaits Latvijā palielinājies par 22,2%

2023. gada maijā Latvijas tūristu mītnēs apkalpots 202,1 tūkstotis ārvalstu un vietējo viesu, kas ir par 22,2% vairāk nekā 2022. gada maijā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.

Viesi tūristu mītnēs pavadīja 359,8 tūkstošus nakšu, kas ir par 21,5% vairāk, salīdzinot ar pagājušā gada maiju.

CSP dati liecina, ka šā gada piecos mēnešos Latvijas tūristu mītnēs apkalpoti 758,2 tūkstoši ārvalstu un vietējo viesu, kas ir par 29,2% vairāk nekā 2022. gada pirmajos piecos mēnešos, tomēr tas ir par 18,1% mazāk nekā 2019. gada pirmajos piecos mēnešos, laikā pirms pandēmijas.

2023. gada maijā no visiem tūristu mītnēs apkalpotajiem viesiem 59,4% jeb 120,1 tūkstotis bija ārvalstu viesi, kas ir par 37,1% vairāk nekā pērn maijā, bet par 34,4% mazāk nekā 2019. gada maijā pirms pandēmijas. Ārvalstu viesu pavadīto nakšu skaits, salīdzinot ar pagājušā gada maiju, palielinājies par 37,3% un bija 227,1 tūkstotis. Ārvalstu viesu vidējais uzturēšanās ilgums tūristu mītnēs bija 1,9 naktis.

Visvairāk ārvalstu viesu uzņemts no Lietuvas (17,3 tūkst.), Igaunijas (13,6 tūkst.), Vācijas (10,7 tūkst.), Somijas (7,8 tūkst.), Apvienotās Karalistes (6,5 tūkst.), Polijas (5,7 tūkst.), ASV (5,4 tūkst.) un Zviedrijas (5,1 tūkst.).

Salīdzinot ar pērnā gada maiju, ievērojami pieaudzis viesu skaits no Slovākijas (8,8 reizes), Šveices (6,6 reizes) un Čehijas (3,5 reizes), kas skaidrojams ar maijā Rīgā notikušā Pasaules čempionāta hokejā ietekmi. Viesu skaits no šīm valstīm pārsniedza arī pirms pandēmijas 2019. gada maijā apkalpoto viesu skaitu – no Slovākijas (5,7 reizes), Čehijas (4 reizes) un Šveices (2,1 reizi).

Visvairāk ārvalstu viesu uzņemti Rīgā – 75,6%, Jūrmalā – 8,2%, Liepājā – 2,6%, Mārupes novadā – 2,5%, Siguldas novadā – 1,5%, Bauskas novadā – 1,2% un Cēsu novadā – 1,1%.

Šā gada maijā tūristu mītnēs tika apkalpoti 82 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, kas ir par 5,5% vairāk nekā 2022. gada maijā un par 6,5% vairāk nekā 2019. gada maijā pirms pandēmijas. Vietējo iedzīvotāju pavadīto nakšu skaits bija 132,7 tūkstoši, kas ir par 1,6% vairāk, salīdzinot ar iepriekšējā gada maiju.

Vispopulārākās Latvijas iedzīvotāju apmešanās vietas bija Rīgā, kur apmetās 26,8% viesu, Jūrmalā – 9,6%, Liepājā – 9%, Cēsu novadā – 4,2%, Siguldas novadā – 4,1%, Daugavpilī – 3,3% un Valmieras novadā – 3%.