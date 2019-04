Iedzīvotāji aizņemas arvien vairāk, pieaudzis patēriņa kredītu skaits

Kopējais iedzīvotāju aizņēmumu slogs – gan kavētas, gan arī savlaikus maksātas saistības – pašlaik tuvojās sešiem miljardiem eiro (5,7 miljardi), liecina "Kredītinformācijas birojs" (KIB) datu bāze. Privātpersonu saistību skaits šobrīd ir sasniedzis 1,1 miljonu kredītlīgumu.

Šobrīd KIB datu arhīvs satur ierakstus par 629 tūkstošiem privātpersonu, kurām kopā ir 1,1 miljons dažādu finanšu saistību līgumu. 328 tūkstošiem personu ir aktīvi 495 tūkstoši patēriņa kredītu, kas no kopējā aktīvo līgumu skaita veido 78%. Pēc KIB datiem, šobrīd vidēji viena privātpersona ir aizņēmusies pie 1,4 kredītdevējiem un vienam aizņēmējam vidēji ir 1,8 kredīti.

Saistību skaitliskais pieaugums privātpersonām ir novērojams patēriņa jomā. "Iedzīvotāji aizņemas arvien vairāk, bet tieši "mazos" kredītus. Savukārt, raugoties uz nekustamo īpašumu kredītiem, šis portfelis acīmredzami sarūk – no 135 tūkstošiem aktīvu hipotekāro kredītlīgumu pērnā gada beigās šodien palikuši 123 tūkstoši aktīvu hipotekāro līgumu", uzsver "Kredītinformācijas birojs" valdes loceklis Intars Miķelsons.

Kā norāda KIB pārstāvis, kopējais iedzīvotāju skaits, kas aizņemas, ir pieaudzis, it īpaši palielinājusies aktivitāte vecuma grupā no 26 līdz 45 gadiem. Vislielākais aizņēmumu skaita pieaugums ir tieši vecumā no 36 līdz 45 gadiem.

