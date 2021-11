Ieguldot 11,354 miljonus eiro, Cēsīs taps Kosmosa izziņas centrs

Lai atstātu vēstījumu nākamajām paaudzēm par Kosmosa izziņas centra būvniecību Cēsīs, šonedēļ jaunās būves pašā centrā svinīgi tika ierakta laika kapsula, informē Cēsu novada pašvaldība.

Kosmosa raķetes formas kapsulas vēstījums novēlēja cēsniekiem un ikvienam centra viesim atraisīt zinātkāri, paplašināt redzesloku un izglītoties, lai pirmais latvietis izplatījumā būtu tieši cēsnieks. Paredzēts, ka vēstījumu un novēlējumus nākamajām paaudzēm kapsulā varēs ievietot arī jebkurš centra apmeklētājs, jo tajā būs iestrādāta īpaša atmiņas karte, kura būs savienota ar Kosmosa izziņas centra elektronisko viesu grāmatu.

"Šī ir satraucoša diena, kad redzu apmēram 10 gadus lolotu ideju īstenojamies dzīvē. Izsaku pateicību Cēsu novada pašvaldībai par atbalstu projekta īstenošanā, Norvēģijas Karalistei par topošā centra satura finansēšanu, būvniekiem un savai entuziasma pilnajai komandai par darbu. Nāk prātā pirms 150 gadiem Krišjāņa Valdemāra teiktais: "Brauciet, latvji, jūriņā, krājiet zeltu pūriņā!" Mūsdienās jaunā jūra un jaunie okeāni ir kosmoss, tāpēc: "Brauciet, latvji, kosmosā!"" uzsvēra Kosmosa izziņas centra projekta ieviešanas vadītājs Pauls Irbins.

Kosmosa izziņas centrs piedāvās jaunas izglītības programmas, izglītojošas nodarbības un skolotāju apmācības programmas, bērnu un jauniešu nometnes par kosmosa tēmu, izglītojošas sacensības skolēniem, dažādas piedzīvojumu aktivitāšu pakas centra apmeklētājiem, 50 interaktīvus eksponātus, seminārus un konferences par STEM izglītības jomu, u.c. pasākumus.

Kosmosa izziņas centrs top Cēsīs, Cīrulīšu ielā 63. Šobrīd ir pabeigti pāļu iestrādes un pamatu betonēšanas darbi. Tāpat ir veikti teritorijas ārējo inženiertīklu izbūves darbi. Pašreiz tupinās dzelzsbetona karkasa izbūve, kā arī ātrija un metāla konstrukciju montāža ar kolonnām jau trešā stāva līmenī. Šogad plānots pabeigt ēkas karkasu un uzsākt fasādes un jumta izbūves darbus. Papildus ēkas būvdarbiem pretējā ielas pusē notiek arī autostāvvietas izbūve ar bruģa ieklāšanas darbiem, kurus paredzēts pabeigt šogad.

Projektu par ēkas celtniecību Cēsu novada pašvaldība īsteno ar Latvijas valsts budžeta programmas Emisiju kvotu izsoles instrumenta (EKII) finansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir 11 354 188,46 eiro, no tām projekta attiecināmās izmaksas ir 10 065 641,72 eiro, no tām EKII līdzekļi ir ne vairāk kā 49,67% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 5 000 000 eiro. Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir ne mazāk kā 50,33 % no projekta attiecināmajām izmaksām jeb ne mazāk par 5 065 641,72 eiro.

Topošā Kosmosa izziņas centra saturs savukārt tiek veidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" projekta "Inovācijas centra izveidošana Cēsīs" atbalstu. Šī projekta kopējās izmaksas ir 2,15 miljoni eiro, no kurām 1, 64 miljoni eiro ir Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums, 289 825 eiro – Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu, bet 214 684 eiro – Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums.