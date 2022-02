Ieguldot 12 miljonus eiro, Rīgā veidos daudzdzīvokļu namu kompleksu "Parka kvartāls"

Divi Igaunijas nekustamā īpašuma attīstītāji "Reterra" un "Invego" ienākuši Latvijas tirgū, kopīgi sākot darbu pie daudzdzīvokļu namu kompleksa "Parka kvartāls" celtniecības Rīgā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tā kopējās izmaksas sasniegs 12 miljonus eiro. Ar "Bigbank Latvija" finansējumu 1 655 000 eiro apmērā šobrīd uzsākta pirmās četrstāvu ēkas būvniecība.

Par "Parka Kvartāla" mājvietu izraudzīta Mazā Stērstu iela netālu no Bauskas un Ziepniekkalna ielas krustojuma. Topošais komplekss nākotnē sastāvēs no četriem atsevišķiem namiem. Pirmajā celtniecības posmā top četru stāvu māja ar 32 dzīvokļiem un 16 automašīnu stāvvietām. Pircējiem būs pieejami 2-4 istabu dzīvokļi ar pilnu apdari platībā no 38 līdz 83 kvadrātmetriem – 13 divistabu, 15 trīsistabu un 4 četristabu. Katram no tiem ieplānots balkons, bet pirmajā stāvā terases. Pircēji var izvēlēties vienu no trim apdares veidiem atbilstoši interjera dizaina vēlmēm – cenā iekļauto Ziloņkaula vai Oniksa, vai arī ar piemaksu Lukss. Mājas kopējā platība būs 1926 kvadrātmetri, ieskaitot balkonus.

Foto: Publicitātes attēli

""Reterra" un "Invego" ir labi zināmi un Igaunijas nekustamā īpašuma pircēju augsti novērtēti attīstītāji, tādēļ esam ļoti priecīgi par iespēju sadarboties viņu pirmajā projektā Latvijā. Esam optimisma pilni, ka abu ziemeļu kaimiņvalsts uzņēmumu kompetence nekustamā īpašuma attīstīšanā un mūsu zināšanas par Latvijas tirgu ļaus izveidot ilgstošu un spēcīgu savienību, kas pārskatāmā nākotnē rezultēsies aizvien jaunos mājokļos Latvijas iedzīvotājiem un viesiem," saka "Bigbank Latvija" Uzņēmumu kreditēšanas nodaļas vadītājs Mareks Grodskis.

"Vairāk nekā puse "Parka Kvartāla" pirmās ēkas dzīvokļu jau ir nopirkti. Pirmās ģimenes varēs ievākties jaunajā mājoklī jau rudenī," sola "Reterra" vadītājs un līdzīpašnieks Reigo Randmets.