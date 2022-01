Iepriekšējais gads noslēdzies ar absolūtu elektroenerģijas cenas rekordu

Decembrī pārsniegti vairāki cenu rekordi: vidējā elektroenerģijas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā sasniedza 207,40 EUR/MWh, kas par 65,4% pārsniedz iepriekšējā mēneša rekordu un ir nepilnas piecas reizes augstāka kā pērn decembrī, kā arī sasniegta jebkad augstākā elektroenerģijas stundas cena – 1000,07 EUR/MWh, liecina Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" sagatavotais Latvijas elektroenerģijas tirgus apskats.

Elektroenerģijas stundas cenas vēsturiskais maksimums tika sasniegts 7. decembra rītā plkst. 8.00-9.00 EET un tas bija 1000,07 EUR/MWh, bet diennakts vidējā cena Baltijas valstīs un Somijā sasniedza 469,03 EUR/MWh, tādējādi ievērojami palielinot arī mēneša vidējo elektroenerģijas cenu un ierindojot Latviju otrajā vietā tūlīt pēc Lietuvas tirdzniecības apgabala, kur vidējā decembra mēneša cena bija 212,22 EUR/MWh. Šāds cenas lēciens skaidrojams ar lielā sala izraisīto elektroenerģijas patēriņa pieaugumu Baltijā un Skandināvijas valstīs kombinācijā ar lielāko Baltijas termoelektrostaciju atslēgumiem remontu dēļ decembra pirmajā pusē, radot jaudas iztrūkumu 1300 MW apmērā.

Kopumā 2021. gads noslēdzās ar elektroenerģijas vidējo cenu 88,78 EUR/MWh, kas ir 2,6 reizes augstāka kā 2020. gada vidējā cena. "NordPool" zonu sistēmas references cenas kāpums, salīdzinot ar pagājušo gadu, bija vēl ievērojamāks – no 10,93 EUR/MWh 2020. gadā uz 62,31 EUR/MWh 2021. gadā.

Imports no Eiropas Savienības valstīm uz Baltiju, salīdzinot ar novembri, nedaudz samazinājies – par 2% – importētas 935 310 MWh elektroenerģijas, tāpat arī samazinājies imports no trešajām valstīm par 30% - kopumā decembrī importētas 295 988 MWh. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu kopējais elektroenerģijas imports nav būtiski mainījies, kur būtisks pārsvars – aptuveni 70% – tika importēti no Eiropas Savienības valstīm.