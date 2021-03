Ierodoties Latvijā pa sauszemi no trešajām valstīm, ieceļotājiem būs jāveic Covid-19 tests un jādodas pašizolācijā

Ministru kabinets ceturtdien atbalstīja Ekonomikas ministrijas rosinātos grozījumus noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", kas paredz veikt Covid-19 testu un došanos pašizolācijā arī tām personām, kuras pa sauszemi atgriežas Latvijā no trešajām valstīm.

Ministru kabinetu noteikumi līdz šim noteica, ka, ja persona ieceļo Latvijā caur Eiropas Savienības ārējās robežas robežšķērsošanas vietām ar gaisa kuģi, viņa 10 dienas pēc iebraukšanas Latvijā nodrošina pašizolāciju. Ieceļojot Latvijā, persona par saviem līdzekļiem nekavējoties veic testu tuvākajā pieejamajā testēšanas punktā un, ja tas nav iespējams, informāciju atzīmē informācijas sistēmā tīmekļvietnē (covidpass.lv), un nekavējoties dodas uz kādu no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētā tūristu mītņu sarakstā norādītajām tūristu mītnēm, kā arī par saviem līdzekļiem tuvākajā iespējamajā laikā veic testu.

Ja tests ir negatīvs, persona dodas uz savu dzīvesvietu pašizolācijā un ievēro minētās prasības; ja persona neveic testu vai ja tests ir pozitīvs, persona nekavējoties dodas obligātajā izolācijā uz kādu no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētā tūristu mītņu sarakstā minētajām tūristu mītnēm, ievērojot noteiktās prasības, un informē tūristu mītni par nebūtiskā ieceļotāja no trešajām valstīm bez testa vai ar pozitīvu testu statusu.

Tā kā būtiskākais risks, kas saistīts ar Covid-19 vīrusa, īpaši jauno celmu, izplatību saistīts ar personu ieceļošanu no trešajām valstīm Latvijā, tostarp – ielidojot kādā no kaimiņvalstu lidostām un Latvijā ierodoties pa sauszemi, EM precizējusi nosacījumus un turpmāk tie attieksies uz personu, neatkarīgi, vai tā Latvijā no trešajām valstīm ierodas ar gaisa kuģi vai pa sauszemi.