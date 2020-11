Iesniegta sūdzība Rīgas cirka vēsturiskās ēkas pārbūves būvuzraudzības iepirkumā

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) saņēmis sūdzību VSIA "Rīgas cirks" izsludinātā iepirkuma par Rīgas cirka vēsturiskās ēkas pārbūves būvuzraudzību būvdarbu un garantijas laikā, liecina paziņojums IUB.

Sūdzību iesniegusi SIA "P.M.G.". Pagaidām nav noteikts datums, kad sūdzība tiks izskatīta.

1. septembrī IUB saņēma arī SIA "Būvuzraugi LV" sūdzību par iepirkumu, taču oktobrī IUB lēma ļaut turpināt konkursu.

VSIA "Rīgas cirks" divas reizes veicis grozījumus iepirkumā.

2020. gada 8. jūlijā Rīgas būvvalde apstiprināja arhitektu biroja "NRJA" izstrādāto būvprojektu Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošanai.

Projekta galvenās darbības saistītas ar cirka ēkas energoefektivitātes celšanu – bēniņu pārsegumu un kupola siltināšana, centralizētas ventilācijas sistēmas ierīkošana, pagalma fasādes sienu siltināšana, esošo logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas un siltummezgla pārbūve un modernizācija, elektroapgādes sistēmas atjaunošana un modernizēšana.

Projekta attiecināmās izmaksas noteiktas 2,98 miljonu eiro apmērā, no tām plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apmērs 2 533 748 eiro jeb 85% no projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt valsts budžeta līdzfinansējums – 447 132 eiro apmērā jeb 15% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Projektu plānots īstenot 36 mēnešu laikā, indikatīvi līdz 2022. gada 31. oktobrim, informē "Rīgas cirks" pārstāvji.