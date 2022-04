Iespējams, jau pēc diviem gadiem uz Tartu varēs doties ar vilcienu

Līdz 2024. gadam ir plānots ieviest vilciena satiksmi starp Rīgu un Tartu Igaunijā

Īsi pirms Lieldienām pārstāvji no Satiksmes ministrijas un AS "Pasažieru vilciens" ar Igaunijas vēstnieku Latvijā Arti Hilpusu un plašu delegāciju – Tartu mēru Urmasu Klāsu, viņa kolēģiem un kolēģēm, pārstāvjiem no Ekonomikas un komunikāciju ministrijas un "Estonian Railways" – pārrunāja iespējas atklāt pasažieru pārvadājumus maršrutā Rīga-Tartu.

Igaunijas dzelzceļa pārstāvji norādījuši uz to, ka Latvijas pasažieru pārvadāšanas uzņēmums ir salīdzinoši vairāk gatavs projektu realizēt jau drīzumā, vēsta Igaunijas portāls "Delfi.ee", piesaucot kompānija "Eesti Raudtee" ("Estonian Railways") sociālajos tīklos pausto, ka vilcienu satiksme starp Tartu un Rīgu varētu tikt ieviesta, vēlākais, līdz 2024.gadam.

"Pasažieru vilciens" savukārt "Delfi Bizness" skaidro, ka "Pasažieru vilciens" piedāvāja izmantot modernizētos dīzeļvilcienus ar trīs vagonu sastāvu un pagarināt jau šobrīd esošos reisus maršrutā Rīga-Valga. "Mēs arī izrādījām gatavību sniegt visu nepieciešamo atbalstu, lai Igaunijas puse varētu pieņemt izsvērtu lēmumu, kā virzīties uz priekšu. Pasažieru pārvadājumu atjaunošanai maršrutā Rīga-Tartu Igaunijas pusei būs nepieciešams piesaistīt finansējumu, lai segtu izmaksas, kas rodas pasažieru pārvadājumu organizēšanā Igaunijā, kā arī jāatrod veids, kā to juridiski pareizi organizēt," stāsta uzņēmuma Korporatīvo attiecību daļas vadītāja Sigita Zviedre.

No abpusēja lēmuma pieņemšanas līdz mirklim, kad būs iespējams sākt izpildīt reisus, "Pasažieru vilcienam" ir nepieciešami vismaz 12 mēneši, lai paveiktu sagatavošanos, tostarp veiktu ritošā sastāva pielāgošanas darbus. "Pasažieru vilciens" sākotnējas investīcijas šāda projekta sākšanai ir vismaz 50 tūkst. eiro. "Līdz ar to ir nepieciešama skaidra partneru apņemšanās projektu īstenot. Ja reisu vēlas sākt jau nākamā gada vasarā, tad memorands, kurā abas puses detalizēti formulē un uzņemas arī finansiālās saistības, lai sāktu šo projektu, ir jāparaksta pēc iespējas drīz," viņa uzsver.