Ievēleti jauni 'DelfinGroup' padomes locekļi; viņu vidū arī Kokins un Bičevskis

Koncerna AS "DelfinGroup " akcionāru sapulcē par jaunajiem padomes locekļiem apstiprināti finanšu, korporatīvās pārvaldības unfinanšu tehnoloģiju nozares eksperti Gatis Kokins, Edgars Voļskis, Mārtiņš Bičevskis un Jānis Pizičs, liecina kompānijas paziņojums "Nasdaq Riga".

Tāpat darbu padomē piecus gadus turpinās padomes priekšsēdētājs Agris Evertovskis.

"Šogad plānojam veikt akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) "Nasdaq Riga" biržā, kas ir rets notikums ne vien Latvijā, bet visas Baltijas mērogā. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka uzņēmuma pārvaldības komandā ir papildinājums ar dažādu nozaru ekspertiem, kas palīdzēs nodrošināt "DelfinGroup" pārvaldības atbilstību korporatīvajiem standartiem ilgtermiņā. Mūsu nākotnes mērķis ir ne vien nostiprināt savas vadošās pozīcijas savā nozarē, bet arī kļūt par daudz sīvāku konkurentu tradicionālajām bankām patēriņa kreditēšanas segmentā," saka AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs un līdzdibinātājs Agris Evertovskis.

Kokins, Voļskis un Bičevskis darbosies "DelfinGroup" kā neatkarīgi padomes locekļi saskaņā ar Latvijas korporatīvās pārvaldības kodeksa padomes locekļu neatkarības principa definīciju.

"Domāju, ka manas zināšanas banku sektorā un finanšu tehnoloģiju nozarē, kas papildinātas ar 12 gadu darba pieredzi tehnoloģiju kompānijas padomē, būs noderīgas "DelfinGroup". Ceru palīdzēt valdei ar stratēģijas slīpēšanu, finanšu atdeves uzlabošanu, tehnoloģisku produktu ieviešanu un jaunu tirgu apguvi arī šajā amatā. Lūkošu akcionāriem nodrošināt rūpīgu risku un atbilstības uzraudzību, neaizmirstot par veselīgu dividenžu plūsmu un "DelfinGroup" vērtības pieaugumu," saka Kokins.

Kokins studējis fiziku Latvijas Universitātē un biznesa administrāciju Rīgas Ekonomikas augstskolā. Iepriekš bijis tehnoloģiju un izklaides kompānijas "Tet" uzraudzības padomes priekšsēdētājs, ieņēmis dažādus amatus bankās, tostarp bijis Lietuvas "Parex bankas" uzraudzības padomes priekšsēdētājs, korporatīvo pakalpojumu un līzinga vadītājs Baltijas valstīs, privāto un starptautisko bankas pakalpojumu vadītājs, iekšējā audita direktors "Parex bankā" (tagad "Citadele banka") un valdes loceklis Vācijas-Latvijas bankā (tagad "Swedbank"). Tāpat bijis Parex dzīvība" un "Parex Asset Management" uzraudzības padomes loceklis.

Bičevskis studējis tieslietas Latvijas Universitātē un ir bijis ilggadējs dažādu valsts institūciju un valsts kapitālsabiedrību vadītājs. Bijis Finanšu ministrijas un Tieslietu ministrijas valsts sekretārs, Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadītājs. Vadījis AS "Valsts nekustamie īpašumi" padomi un bijis AS "Latvenergo" padomes loceklis.

Voļskis ieguvis doktora grādu Latvijas Universitātē. Šobrīd ir "Baltic International Bank" finanšu direktors un valdes loceklis. Iepriekš bijis "KPMG Baltics and Belarus" direktors un partneris.

Pizičs ieguvis ekonomikas bakalaura grādu Rīgas Ekonomikas augstskolā un maģistra grādu biznesa administrācijā Rīgas Biznesa skolā. Pizičs aktīvi nodarbojas ar uzņēmējdarbību dažādās jomās. Iepriekš bijis "Finko Group" izpilddirektors, "GlaxoSmithKline Latvia" finanšu pilnveides vadītājs un ziemeļu klastera partneris, "SPI Group sarl " grupas budžeta un pārskatu veidošanas vadītājs, kā arī "Ernst & Young Baltic" nodokļu konsultants. Pizičs ir ieguvis arī Zvērinātu sertificētu grāmatvežu asociācijas kvalifikāciju.

AS "DelfinGroup" izsludinātajā starptautiskajā konkursā uz profesionālu un neatkarīgu padomes locekļu amatiem kopumā pieteicās 45 pretendenti no septiņām valstīm: Igaunijas, Lietuvas, Latvijas, Horvātijas, Azerbaidžānas, Turcijas un Indijas. Lielākais augstākā līmeņa vadītāju pieteikumu skaits saņemts no pretendentiem, kuri pārstāv banku, kreditēšanas, audita, informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju, enerģētikas, loģistikas un nekustamo īpašumu nozari. Neatkarīgo padomes locekļu reputācijas un potenciālo interešu konflikta risku izskatīšanai tika piesaistīta personāla atlases kompānija SIA "Fontes Executive Search".