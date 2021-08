Ievērojami pieaudzis Latvijā apstiprināto Eiropas patentu un pieteikto preču zīmju skaits

Šā gada pirmajā pusgadā par 32% pieaudzis apstiprināto Eiropas patentu skaits, kas ir par 244 Latvijā apstiprinātajiem Eiropas patentiem vairāk, salīdzinot ar tādu pašu laika posmu 2020. gadā. Savukārt preču zīmju reģistrācijas pieteikumi nacionālajā procedūrā palielinājās par 21%, kas ir par 121 pieteikumu vairāk nekā pērn, liecina Patentu valdes apkopotā informācija.

Ievērojami biežāk uzņēmēji un zinātnieki lietojuši arī izstrādātos e-pakalpojumus, piemēram, e-pieteikumos ietverto dizainparaugu skaits palielinājies par 65%, bet preču zīmju reģistrācijas e-pieteikumu skaits pieauga par 59%. E-pakalpojumu lietojumu veicinājusi šo pakalpojumu pieejamība, ātrums un drošums, kā arī Covid-19 pandēmija, kuras laikā Patentu valdē tika ierobežota klientu pieņemšana klātienē un klienti tika aicināti izmantot pakalpojumus iestādes tīmekļvietnē tiešsaistē.

Patentu valdes apkopotā informācija dalījumā pa darbības jomām liecina, ka patentu pieteikumu skaits nacionālajā procedūrā nedaudz samazinājies – no 45 līdz 36, bet piešķirto nacionālo patentu skaits pieaudzis no 27 līdz 37. Arī Eiropas patentu pieteikumu skaits krities no 825 līdz 807, bet apstiprināto Eiropas patentu skaits audzis par 32% salīdzinot ar 2020. gada pirmajiem sešiem mēnešiem – no 751 līdz 995.

Nacionālajā procedūrā iesniegto preču zīmju reģistrācijas pieteikumu skaits palielinājās par 21% jeb no 589 līdz 710, tostarp e-pieteikumu izmantojums audzis par 59%. Kopumā nacionālajā procedūrā šā gada pirmajos sešos mēnešos reģistrētas 533 preču zīmes, bet pērn attiecīgajā laika posmā – 573 preču zīmes.

Dizainparaugu reģistrācijai kopējais iesniegto pieteikumu skaits 2021. gada pirmajā pusgadā bija 32, bet pērn 35, attiecīgi reģistrācijas pieteikumos ietverto dizainparaugu skaits bija 50 un 41. E-pieteikumu izmantošana pieaugusi par 30%, salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmo pusgadu. Dizainparaugu reģistrāciju skaits šogad palielinājies no 28 līdz 31, savukārt ietverto dizainparaugu skaits no 34 līdz 57.

"Neskatoties uz samērā sarežģīto laiku uzņēmējdarbībā un zinātnē, esam priecīgi, ka Latvijā intelektuālā īpašuma aizsardzība ieņem arvien lielāku lomu un tiek reģistrētas jaunas preču zīmes un patenti," teic Patentu valdes direktora pienākumu izpildītāja Baiba Graube.