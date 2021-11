‘Igate’ veiks ceļa posma Rīga – Jaunolaine pārbūvi

“Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate” kopā ar AB “Kauno tiltai” nākamā gada pavasarī sāks autoceļa A8 posma pārbūvi par 5,598 milj. eiro (bez PVN).

"Igates" kā konkursa uzvarētājas noslēgtais līgums ar pasūtītāju valsts AS "Latvijas Valsts ceļi" paredz, ka darbi tiks veikti vienas no valsts nozīmīgākajām un noslogotākajām šosejām – valsts galvenā autoceļa A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene) labās brauktuves posmā no 9,93 līdz 18,93 kilometram (Rīga – Jaunolaine). Objektā plānota pamatnes pastiprināšana un asfalta segas nomaiņa.

"Mēs jau esam īstenojuši Rīgas – Jelgavas šosejas, kā arī autoceļa līdz Lietuvas robežai kapitālu pārbūvi vairākos posmos, arī pagājušajā gadā remontējām automaģistrāles kreisās brauktuves posmu no Dalbes līdz Jaunolainei. "Igate" labi pārzina šo svarīgo objektu, un, protams, esam lepni, ka veiksim vēl viena posma remontdarbus, ar ko faktiski tiks pabeigta šosejas pārbūve visos tās posmos un autobraucēji pa labas kvalitātes šoseju varēs aizbraukt no Rīgas līdz Jelgavai un tālāk līdz pat Lietuvas robežai," saka "Igates" izpilddirektors Gusts Kaļiņins.

Kā ģenerāluzņēmējs "Igate" 2013. gadā veica autoceļa kreisās brauktuves segas rekonstrukciju posmā no 9,92 līdz 19,20 kilometram, 2014. gadā – ceļa no 31,80 līdz 43,14 kilometram pārbūvi, bet 2020. gadā kreisās brauktuves posma no 11,17 līdz 12,13 kilometram atjaunošanu. 2018. gadā "Igate" atjaunoja segumu uz nobrauktuves uz autoceļu V1068, bet 2015. gadā kā apakšuzņēmējs rekonstruēja segumu šosejas posmā no 60 līdz 69 kilometram.

Automaģistrāles posma pārbūves darbi tiks sākti nākamā gada pavasarī, kad iestāsies atbilstoši laikapstākļi. Pārbūvi paredzēts pabeigt 200 dienās. Projekta autors ir AS "Ceļuprojekts".