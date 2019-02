Igaunijā notiks vērienīga biznesa konference

2019. gada 18. aprīlī Tallinas koncertzālē "Alexela Concert Hall" Baltijas medijs "Eesti Ekspress" rīkos biznesa konferenci "Drosme strādāt citādāk" ("The Audacity to Do Things Differently"), kuras galvenā tēma ir uzdrīkstēšanās un drosme darboties biznesā citādāk nekā ierasts, portālu "Delfi" informēja rīkotāji.

Konferences dalībniekiem būs iespēja klātienē dzirdēt vairākus pasaulslavenus lektorus, kas dalīsies savā pieredzē un praktiskos ieteikumos labākajām investīcijām, mārketinga un vadības lēmumiem 2019. gadā.

Pasākumā uzstāsies Bobs Hofmans, kurš piedalās daudzās mārketinga konferencēs visā pasaulē un vienmēr uzņemts ļoti pozitīvi. Hofmans strādā mārketinga jomā un ir vadījis vairākas reklāmas aģentūras. Viņš ir pazīstams, pateicoties saviem vienkāršajiem un viegli uztveramajiem apgalvojumiem, viņa uzstāšanos konferencēs bieži atceras kā spilgtāko un atmiņā paliekošāko, sola rīkotāji.

Konferencē Hofmans runās par to, ka tirgotāji dzīvo fantāziju pasaulē, kurā patērētāji vēlas komunicēt ar zīmoliem un redzēt personalizētu reklāmu. Šī ir pasaule, kurā lietotāji vēlas reaģēt uz saturu un "ekspertu" apgalvojumiem ir lielāka ietekme nekā faktiem. Hofmana prezentācija atmaskos šīs fantāzijas un izskaidros, kādā veidā tās tirgotājiem izmaksā miljardiem eiro gadā.

Pēc rīkotāju teiktā, slavenākais konferences spīkers būs Nasīms Nikolass Tālebs - kontroversāls finansists un domātājs, kurš paredzēja 2008. gada finanšu krīzi. Tālebs sarakstījis sešus bestsellerus, kas pārdoti vairāk nekā piecos miljonos eksemplāru.

Tāleba uzstāšanās "Ar savu ādu" ir balstīta uz viņa jaunāko grāmatu ar tādu pašu nosaukumu (angliski: "Skin in the Game") un skaidros veidus, kā mūsu mijiedarbību ar citiem slepeni ietekmē risks un simetrija. Skicējot idejas no varbūtību aspekta un pielaikojot tās ikdienas scenārijiem, Tālebs atklāj negaidītu un nereti spožu versiju par to, kas patiesībā motivē un mudina sabiedrību. Viņa prezentācija palīdzēs uzņēmējiem, vadītājiem un investoriem labāk izvērtēt ekonomiskos riskus, kā arī sniegs praktiskus ieteikumus, kā pieņemt gudrākus investīciju lēmumus 2019. gadā.

Pasākumā piedalīsies arī Nirs Eijals - konsultants, rakstnieks un skolotājs, kurš konsultējis jaunuzņēmumus un citas kompānijas, kā radīt veiksmīgus produktus. Viņa pirmā grāmata "Hooked" ir viena no desmitgades ietekmīgākajām grāmatām produktu menedžeriem un tehnoloģiju uzņēmumiem. Eijals ir dibinājis divus jaunuzņēmumus, un viņa viedoklis regulāri tiek publicēts tādos izdevumos kā "Forbes", "TechCrunch" un "Psychology Today".

Konferencē Eijals runās par tēmu, kuru aplūko savā vēl nepublicētajā grāmatā "Digital Distraction" ("Digitālie traucēkļi"). Rakstnieks pēta un skaidro, kā digitālā pasaule traucē mums koncentrēties un paralizē produktivitāti. Autors sniedz praktiskus ieteikumus, kā atslēgt šos traucēkļus, un iepazīstina ar jaunu veidu, kas palīdzēs ieviest kārtību juceklī.

Vēl viena pasākuma dalībniece būs Linda Liukasa, kuru "Forbes" nesen iekļāva 50 Eiropā ietekmīgāko sieviešu sarakstā. Somu izcelsmes programmētāja, stāstniece un dizainere Liukasa ir sarakstījusi grāmatu sēriju bērniem "Hello Ruby", kurā lasītājus iepazīstina ar datoriem un tehnoloģijām, raisot zinātkāri un prieku. Autores vēstījums ir vienkāršs: tehnoloģiju pasaule nenozīmē blenzt datora ekrānā, interneta vides radīšana nav garlaicīga kodēšana, tas ir veids, kā radoši izteikties, dzeja, spēle.

Konferencē Liukasa runās, kā virzīt uzņēmumu pasaulē, kas aizvien vairāk digitalizējas, un ko nozīmē tas, ka nākotnē katram uzņēmumam būs jābūt arī programmatūras uzņēmumam.

Tāpat konferencē piedalīsies Igaunijas olimpiskais čempions diska mešanā Gerds Kanters, kas beidzis savu sportisko karjeru un tikko ieguvis vadības koučinga diplomu.

Konferencē "Drosme strādāt citādāk" viņš pirmo reizi kāps uz skatuves un uzstāsies savā jaunajā ampluā. Kanters profesionālajam sportam pievērsās vien 21 gada vecumā un parādīja pasaulei, kā apņēmība un sadarbība var aizvest līdz virsotnēm un ļaut tur palikt ilgu laiku. Kantera komandas darba principi iedvesmojuši citus sportistus un noder arī uzņēmējiem, kas pastāvīgi turpina meklēt veiksmes formulu, akcentē pasākuma rīkotāji.

Konferencē uzstāsies arī igauņu izcelsmes mākslinieks Kalevs Marks Kostabi, kura svaigā un drosmīgā pieeja 20. gadsimta astoņdesmitajos gados satricināja mākslas vidi Ņujorkā. Kostabi kļuva par slavenāko un sensacionālāko sava stila pārstāvi. Radošajās aprindās joprojām notiek strīdi par to, vai savā zelta periodā viņš vairāk bija mākslas vai mārketinga ģēnijs. Taču tikai daži zina, ka Kostabi joprojām aktīvi darbojas gan ASV, gan Itālijā un, kā pats apgalvo, pašlaik ekonomiski ir veiksmīgāks nekā laikā, kad bija slavas virsotnē.

Uzstājoties Tallinā, mākslinieka tēma būs: kā rast atšķirīgu ceļu uz veiksmi spēcīgas konkurences apstākļos.

Plašāka informācija par gaidāmo konferenci šeit.

Laikraksts "Eesti Ekspress" tiek izdots kopš 1989. gada 22. septembra un ir spēcīgākais pētnieciskās žurnālistikas pārstāvis Igaunijā. "Eesti Ekspress" žurnālisti ir saņēmuši visvairāk "Bonnier Award" balvu, kas tiek pasniegtas pētnieciskajā žurnālistikā.