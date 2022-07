Igaunijas 'Eesti Gaas' noslēdz līgumu par piegādēm no Norvēģijas apkures sezonas vajadzību nodrošināšanai

Igaunijas privātā enerģētikas kompānija "Eesti Gaas" noslēgusi 300 miljonus eiro vērtu līgumu ar Norvēģijas enerģētikas grupu "Equinor" par divu teravatstundu (TWh) sašķidrinātās dabasgāzes piegādi, kas būtiski paaugstinās Igaunijas piegāžu drošību nākamajai apkures sezonai.

Sašķidrinātā dabasgāze Klaipēdas terminālī tiks piegādāta oktobrī un novembrī, informēja kompānijā.

"Eesti Gaas" valdes priekšsēdētājs Marguss Kēziks norādīja, ka tas ir viens no lielākajiem darījumiem kompānijas vēsturē, un līgumi par nākamajām sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) piegādēm tiks slēgti nākamgad.

Viņš pauda pārliecību, ka dabasgāze arī turpmāk būs viens no ērtākajiem un mazāko piesārņojumu radošajiem kurināmajiem. Lai gan šoziem gāzes cena saglabāsies augsta, Kēziks prognozē, ka, pārejot uz LNG un veidojot jaunas piegādes ķēde, tirgus nomierināsies un cenas pazemināsies un kļūs stabilākas.

"Eesti Gaas" pēdējo mēnešu laikā saņēmusi trīs lielas LNG piegādes no Polijas valsts kompānijas "PGNiG", maijā un jūnijā gāzes tankkuģi ieradās Klaipēdas ostā no ASV, bet jūnija beigās tika saņemta piegāde no Norvēģijas, kas kompānijas klientiem nodrošinās gāzes vajadzības līdz rudenim. Jaunais līgums ar "Equinor" nodrošinās nepieciešamo gāzi visā nākamajā apkures sezonā.

Savukārt "Eesti Gaas" piegādā dabasgāzi pa cauruļvadiem, kā saspiestu dabasgāzi un kā sašķidrinātu dabasgāzi. Tāpat kompānija pārdod elektroenerģiju mājsaimniecībām un uzņēmumiem, kā arī attīsta dažādus enerģijas ražošanas risinājumus. "Eesti Gaas" vienīgais akcionārs ir Igaunijas investīciju kompānijas "Infortar" meitasuzņēmums "Trilini Energy". Latvijā, Lietuvā, Polijā un Somijā uzņēmums strādā ar zīmolu "Elenger".

Kompānija pārvalda lielāko dabasgāzes tīklu Igaunijā.

"Equinor" ir starptautiska kompānija, kurā 67% pieder Norvēģijas valstij. Tā ir lielākais operatprs Norvēģijas kontinentālajā šelfā un darbojas apmēram 30 pasaules valstīs.