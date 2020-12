Igaunijas jaunuzņēmums 'Fyma' piesaista 1,4 miljonus eiro videoierakstu analīzei ar mākslīgo intelektu

"Computer Vision" igauņu start-up kompānija "Fyma" saņēmusi 1,5 miljonu eiro sēklas investīciju no riska kapitāla fonda "Change Ventures", informē uzņēmuma pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Investoru vidū ir tādi uzņēmumi kā "7 Percent", "Decacorn", "Lemonade Stand", "Tiny VC", kā arī jau esošais investors "Superangel" un vairāki eņģeļu investori, ieskaitot divus bijušos "Transferwise" vadītājus,. Rezultātā kompānijas kopējais kapitāls palielināts līdz 1,8 miljoniem eiro.

"Fyma" misija ir dot iespēju uzņēmumiem un institūcijām pieņemt labākus stratēģiskos lēmumus, pārvēršot tradicionālās videokameras par sensoriem. Uzņēmuma izveidotā platforma "SaaS" analizē vērtīgos datus no videokameru ierakstiem, ļaujot klientiem saprast indivīdu pārvietošanās principus – kā pārvietojas gājēji un pircēji, kā – transportlīdzekļi un cita tehnika, skaidro uzņēmums.

"Esmu gandarīts, ka "Change Ventures" ir iespēja atbalstīt vēl pāris ambiciozus dibinātājus no Baltijas. "Fyma" jau ir izveidojusi klientu bāzi visās Baltijas valstīs, un es mudinu arī citus Latvijas un Lietuvas uzņēmumus, īpaši mazumtirdzniecības un nekustamo īpašumu nozarē, pieteikties, lai izmēģinātu šo risinājumu," teic "Change Ventures" vadošais partneris Andris K. Bērziņš.

Latvijā par "Fyma" partneri esošajos un nākotnes pilotprojektos, kas saistīti ar mašīnredzi un dzīvās vides statistiku, kļuvis mobilo sakaru operatora SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT) inovāciju departaments. Tāpat notiek sadarbība ar Vidzemes augstskolu – pašreizējā projekta centrā ir valsts pētījumu programma, lai samazinātu Covid-19 ietekmi. Tajā aplūko daudznozaru pieeju, lai izveidotu ilgtspējīgus un drošus pakalpojumus Covid-19 un citu nākotnes epidēmiju uzraudzībai un kontrolei Latvijā, izmantojot jaunākās tehnoloģijas.

Pasaulē ir uzstādīti aptuveni 770 miljoni CCTV kameru, un "IHS Markit" paredz, ka līdz 2021. gadam šis skaitlis pārsniegs jau 1 miljardu. Neskaitot apsardzes nolūkiem izmantotās kameras, lielākā daļa no uzņemtajiem video datiem paliek neizmantoti. "Fyma" to maina, ar kognitīvo mākslīgo intelektu (MI) sagatavojot nozīmīgus reāllaika ieskatus no iepriekš neizmantotajiem datiem. Strādājot pie integrētu kameru un datorredzes algoritmu sistēmas ir nepieciešama daudz mazāka apstrādes jauda un mazāki ieguldījumi infrastruktūrā, salīdzinot ar dārgām augstas klases kameru sistēmām. "Fyma" atbilst pašreizējai konfidencialitātes politikai, tai skaitā GDPR regulai. Tās integrētās datu aizsardzības pieeja novērš sejas atpazīšanu, tādejādi padarot visus savāktos datus anonīmus un aizsargājot sensitīvo informāciju, kura iegūta no video materiāliem

"Mākslīgais intelekts ir kodols tam, lai mēs varētu pārvērst teraibaitiem lielus datu ierakstus praktiskā materiālā. Mūsu mērķis ir atklāt šīs sarežģītās tehnoloģijas noslēpumu un atraisīt to vērtību, kura pašlaik slēpjas jau esošos video ierakstos. Caur "SaaS" pašapkalpošanās platformu mēs padarām šo informāciju viegli pieejamu lēmumu pieņēmējiem dažādās jomās, sākot no pilsētplānošanas un komerciāliem nekustamiem īpašumiem, līdz transporta un mazumtirdzniecības nozarēm," skaidro "Fyma" līdzdibinātāja un izpilddirektore Kārena K. Bērnsa (Karen K. Burns).

""Fyma" risinājums ir arī pašmācības programma. Tādējādi tiek likvidēts slogs, kas rodas, manuāli ievadot simtiem vai tūkstošiem biznesa noteikumu vai mainīgos lielumus, ievērojami samazinot platformas pielāgošanu katra klienta vajadzībām. Tā kā mūsu platformai var tikt pievienota jebkura novērošanas kamera, kļūstot par sensoru jau esošajā infrastruktūrā, šis risinājums ir mērogojams un rentabls," piebilst Tāvi Tamiste (Taavi Tammiste), dibinātājs un Tehnoloģiju nodaļas vadītājs (CTO).

Jaunuzņēmums izstrādā dažādos gadījumos izmantojamus risinājumus, kas piemēroti dažādās nozarēs. Starp aktuālajiem pilotprojektiem pašlaik ir arī darbs ar vadošo iepirkšanās centru Baltijā, lai saprastu Covid-19 ierobežojumu ietekmi uz apmeklētājiem un labāk izmantotu koplietošanas telpas. "Fyma" arī sadarbojas ar Tallinas "Ülemiste City" – pilsētas darbīgāko biznesa parku – lai optimizētu autostāvvietas darbu.

Piešķirto finansējumu jaunuzņēmums izmantos, lai dubultotu savu darbinieku skaitu, finansētu papildus izmēģinājuma programmas un koncentrētos uzņēmējdarbības attīstībai. Tiek lēsts, ka globālais MI datorredzes tirgus līdz 2023. gadam sasniegs 25,32 miljardus dolāru (aptuveni 20,87 miljardi eiro), kas liecina par ievērojamu izaugsmi starp jaunuzņēmumiem, kuri darbojas šajā sfērā.

"Līdz šim, daudzas datorredzes start-up kompānijas ir tirgojuši savus risinājumus kā rīkus, kurus var izmantot specializētas tehnoloģiju komandas, kas ierobežo to izmantošanu. Mēs augstu vērtējam "Fyma" ideju, radot platformu, kuru var saprast jebkurš biznesa cilvēks, jo vienkāršība būs viens no noteicošajiem faktoriem korporatīvajiem klientiem, kuri vēlas uzlabot savu uzņēmējdarbību ar datu palīdzību," savu lēmumu ieguldīt jaunuzņēmumā komentē "Change Ventures" partneris Raits Ojasārs (Rait Ojasaar).