Igaunijas 'LHV Varahaldus' pārvaldītie investīciju fondi pārdevuši 5,05% 'Olainfarm' akciju

Igaunijas AS "LHV Varahaldus" pārvaldītie investīciju fondi pārdevuši līdz šim to īpašumā esošos 5,05% zāļu ražotājas AS "Olainfarm" akciju, teikts "Olainfarm" paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Olainfarm" saņēmusi "LHV Varahaldus" paziņojumu par nozīmīgas līdzdalības zaudēšanu, samazinot balsstiesību skaitu "Olainfarm" zem 5%.

Paziņojumā teikts, ka pēc šā gada 24.augusta "LHV Varahaldus" pārvaldītajiem fondiem vairs nepieder "Olainfarm" akcijas vai balsstiesības.

Jau ziņots, ka "Olainfarm" koncerns pirmajā pusgadā strādāja ar 66,671 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 0,5% vairāk nekā 2020.gada pirmajā pusgadā, savukārt koncerna peļņa bija 7,668 miljoni eiro, kas ir par 23,4% mazāka nekā attiecīgajā periodā pirms gada.

"Olainfarm" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 122,157 miljoni eiro, kas ir par 11% mazāk nekā 2019.gadā, savukārt koncerna peļņa samazinājās 2,3 reizes un bija 9,478 miljoni eiro.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. "Olainfarm" lielākais akcionārs ir "Olmafarm" (42,56%), kas vienādās daļās pieder Valērija Maligina mantiniecēm - Irinai Maliginai, Annai Emīlijai Maliginai un Nikai Saveļjevai. "Olainfarm" akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.

"Olainfarm" obligātajā akciju atpirkumā uzņēmuma mazākuma akcionāri "Repharm" grupas kompānijai "AB City" pārdevuši 17,23% no kopējā "Olainfarm" balsstiesīgo akciju kopskaita. "AB City" paziņojusi, ka līdz ar obligātā akciju atpirkuma noslēgšanos ir ieguvusi 48,08% balsstiesību "Olainfarm".

Pēc obligātā akciju atpirkuma noslēgšanās "AB City" akciju atpirkšanu turpināja vēl piecas darba dienas līdz 25.augustam.