Igaunijas 'Skinest Rail' pelņa pērn - 18,4 miljoni eiro

Igaunijas dzelzceļa pakalpojumu grupa "Skinest Rail", kas pieder uzņēmējam Oļegam Osinovskim (fotogrāfijā), pagājušajā gadā strādāja ar 18,4 miljonu eiro peļņu, kas bija par 7,6% vairāk nekā 2020.gadā, liecina kompānijas gada pārskats.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Savukārt "Skinest Rail" apgrozījums šajā laika posmā samazinājās par 18,3% līdz 105,4 miljoniem eiro.

61,2 miljoni eiro no ieņēmumiem gūti Eiropas Savienības valstīs, bet 44,2 miljoni eiro - ārpus ES.

No ritoša sastāva pārdošanas un remonta gūti 38,7 miljonu eiro ieņēmumi, no ritošā sastāva nomas - 34,7 miljonu eiro ieņēmumi, no dzelzceļu būves un remontmateriālu pārdošanas - 16,1 miljona eiro ieņēmumi, no ritošā sastāva rezerves daļu pārdošanas - 10,9 miljonu eiro ieņēmumi. No citiem darbības veidiem gūti vairāk nekā piecu miljonu eiro ieņēmumi.

"Skinest Rail" darbojas Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Somijā, Horvātijā, Polijā, Krievijā, Ukrainā, Gruzijā, Kazahstānā un Azerbaidžānā. Kompānija nodarbojas ar dzelzceļa vagonu un lokomotīvju nomu un pārdošanu, remontu, ritošā sastāvā detaļu tirdzniecību, dzelzceļu būvi un remontmateriālu tirdzniecību, kā arī šķeldas tirdzniecību un nekustamā īpašuma attīstīšanu.

Jau ziņots, ka "Skinest Rail" meitasuzņēmums Latvijā SIA "Skinest Latvija" pērn strādāja ar 5,216 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,1 reizi mazāk nekā 2019.gadā, savukārt kompānijas zaudējumi bija 2,074 miljoni eiro pretstatā 1,728 miljonu eiro peļņai gadu iepriekš.