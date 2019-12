Iglesiasa koncerta afēra parāda – 'godīguma memorands' nestrādā; skan aicinājums pēc stingrākas likumdošanas

Pasaules superzvaigznes Enrikes Iglesiasa koncerta Rīgā atcelšana parāda – šogad nozares ar valsts iestādēm parakstītais memorands ar kuru pausta apņemšanās izskaust krāpniekus biļešu tirdzniecībā nestrādā, atzīst biļešu tirgotāji. Vienlaikus no nozares spēlētājiem izskan aicinājums pēc daudz stingrākas likumdošanas grožu pievilkšanas.

"Delfi" jau ziņoja, ka novembra beigās pēkšņi tika apturēta biļešu tirdzniecība 5. decembrī "Arēna Rīga" izziņotajam spāņu dziedātāja Enrikes Iglesiasa koncertam. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) aicināja biļešu pircējus vērsties ar prasību atmaksāt samaksāto naudu, tomēr skaidrības par naudas atgūšanu nav. Koncertu rīkoja kāda bulgāru kompānija, kura nu ir pazudusi ar visu naudu.

Vietējā biļešu tirgotāja "Biļešu serviss" valdes locekle Līga Rubine portālam "Delfi" iepriekš neatklāja, cik biļetes uz šo koncertu Rīgā tika pārdotas, pamatojoties uz faktu, ka dati par pārdotajām biļetēm pieder koncerta organizatoram. Tikmēr starptautiskais izdevums "TicketNews" jau rakstījis, ka Bulgārijas uzņēmuma īpašnieki ir pačibējuši ar vienu miljonu eiro par pārdotajām biļetēm uz Enrikes Iglesiasa koncertiem Zagrebā, Minskā un Rīgā.

Cita nozares spēlētāja - "Biļešu paradīze" valdes priekšsēdētājs Jānis Ķuzulis portālam "Delfi" uzver, ka Latvijā kāds pasākums tiek atcelts vai ik dienas. "Parasti tas ir skatītāju intereses trūkuma, mākslinieku slimības, neprasmīgas organizēšanas vai citu iemeslu dēļ. Krāpšana notiek reti, bet kā redzam, notiek. Līdz ar to naudas atgriešana pircējam ir ikdiena, savukārt Enrikes koncerta piemērs pievērš uzmanību skaļā vārda un iesaistītā cilvēku daudzuma dēļ," norāda Ķuzulis.

"Lielākā daļa tirgotāju šobrīd jebkuru atbildību veļ uz pasākumu rīkotāja pleciem. Problēmu gadījumā pircējs vienkārši tiek novirzīts pie rīkotāja un tirgotājs ne par ko neatbild. Tas ir nepareizi," uzsver Ķuzulis.

Pēc viņa domām, ir tikai viens risinājums, kas pasargās pircējus - naudas atmaksa jāgarantē biļešu tirgotājam. Vienīgie, kas šādu praksi īsteno jau šobrīd, esot "Biļešu paradīze".

"Ja Enrikes Iglesija koncerta biļetes tirgotu "Biļešu paradīze", nauda jau būtu atgriezta pircēju kontos. Tā būtu jādara visiem. Tāpēc PTAC un Ekonomikas ministrijai būtu jāsper apņēmīgi soļi un jāpanāk, ka biļešu tirgotājam atbildība par biļešu naudas atmaksu tiek uzlikta ar likuma spēku. Citādi patērētāji savu naudu zaudēs vēl gadiem. Ar bēdīgi slaveno memorandu atsevišķi biļešu tirgotāji ir veikli apveduši Ekonomikas ministriju un PTAC ap stūri. Dokuments pēc būtības nostiprina biļešu tirgotāja bezatbildību un vājina patērētāja pozīcijas. Enrikes koncerts to lieliski pierāda," uzsver Ķuzulis.

Viņš arī norāda, ka bankas aktīvi, reizēm pat kaitinoši, īsteno principu "pazīsti savu klientu", tāpēc viņš neredzot iemeslu, kādēļ to pašu neattiecināt arī uz biļešu tirdzniecību.

Savukārt Ekonomikas ministrijā portālam "Delfi" uzsvēra, ka sadarbības memoranda būtība ir informācijas apmaiņas veicināšana starp PTAC kā nozares uzraugu un nozares pārstāvjiem. Sadarbības memorands pēc būtības nenovērš situācijas, ka koncerti var tikt atcelti.

Sadarbības memorands paredz, ka PTAC sniedz informāciju nozares dalībniekiem par konstatēto negodīgo komercpraksi, un sadarbībā ar biļešu pārdevējiem izstrādās kritērijus pasākumu organizatoru izvērtēšanai. Savukārt, nozares dalībnieki informēs PTAC un sniedz attiecīgus pierādījumus, ja to rīcībā nonāk informācija par iespējamu negodīgu komercpraksi, kā arī apņēmušies atturēties no turpmāku darījumu veikšanas ar uzņēmēju, par kuru ir saņemta informācija no PTAC, ka šis uzņēmējs īsteno negodīgu komercpraksi. Tāpat nozares uzņēmumi, konsultējoties ar PTAC, apņēmušies izstrādāt labas prakses kodeksu, atzina EM Sabiedrisko attiecību nodaļā.

Savukārt biļešu pārdevēji esot apņēmušies sniegt PTAC informāciju par līgumiem, pārdoto pasākuma biļešu summu, patērētājiem atmaksāto summu, pasākumu organizatora rīcībā nodoto summu un citu informāciju, kā arī, slēdzot darījumus ar pasākumu organizatoriem, nodrošināt atbilstošu profesionālo rūpību, t.sk., prasot pietiekošu nodrošinājumu.

Tāpat tiek uzsvērts, ka Ekonomikas ministrijas un PTAC sadarbība ar biļešu tirdzniecības nozares dalībniekiem ir būtiski uzlabojusies kopš Sadarbības memoranda parakstīšanas. Par to liecinot arī pašreizējā koordinācija saistībā ar Enrike Iglesiasa koncerta atcelšanu. Tas ir ļāvis PTAC iespējami ātri reaģēt un informēt patērētājus par rīcību. Šobrīd PTAC noskaidro lietas būtību un apkopo nepieciešamo informāciju. Pēc PTAC sniegtās informācijas pašlaik sūdzību skaits saistībā ar minēto gadījumu ir neliels.

Jau ziņots, ka 8. augustā Ekonomikas ministrija, PTAC, Latvijas Pasākumu producentu asociācija, SIA "Untitled", "L Tips", "Arēna Rīga", kā arī biļešu tirgotāji SIA "Biļešu serviss", SIA "Bezrindas.lv" un "Ekase" parakstīja sadarbības memorandu par godīgu komercpraksi pasākumu organizēšanas un biļešu tirdzniecības jomā. Vēlāk memorandu parakstīja arī SIA "Rīgas nami", kas nodrošina pasākumus trijos centros - Rīgas kongresu namā, kinoteātrī "Splendid Palace" un Melngalvju namā.

Savukārt oktobrī sadarbības memorandu parakstīja vēl 12 dalībnieki.

