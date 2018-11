'Ikea' atsauc no tirdzniecības daļu 'Glivarp' galdu

"Ikea" no tirdzniecības atsauc daļu "Glivarp" galdu un aicina pircējus, kas ir iegādājušies minēto galdu, atdot to "Ikea" veikalā Rīgā un saņemt atlīdzību preces pilnas cenas apmērā vai samainīt to pret citu galdu. Atdodot preci, nav jāuzrāda pirkuma čeks.

No tirdzniecības tiek atsaukti tikai baltie matēta stikla "Glivarp" galdi, kas ir bijuši pārdošanā kopš 2017. gada februāra. "Ikea" ir saņēmis sūdzības par to, ka galda izvelkamās daļas ir nestabilas, un tās var nokrist. "Ikea" ļoti nopietni izturas pret preču drošību – visas preces tiek pārbaudītas, lai tās atbilstu piemērojamiem standartiem un tiesību aktiem. Tāpēc, ņemot vērā pircēju sūdzības, drošības dēļ tika lemts atsaukt "Glivarp" galdus no tirdzniecības visā pasaulē.

Vēstīts, ka "Ikea" veikals Rīgā tika atklāts 2018. gada 30. augustā. Pirmajā "Ikea" veikala atvēršanas dienā to apmeklējuši gandrīz 20 000 Latvijas iedzīvotāju. Populārākie pirkumi bijuši trauki, gultasveļa un skolēnu mēbeles. Iecienītākie ēdieni – gaļas bumbiņas un "Ikea" hotdogi.

"Ikea" ir starptautisks mājokļa labiekārtošanas preču mazumtirdzniecības uzņēmums, kas darbojas vairāk nekā 50 valstīs ar vairāk nekā 400 veikaliem.

"Ikea" Rīgas veikala platība ir 34 500 kvadrātmetru. Veikala apmeklētāji var iegādāties vairāk nekā 8000 preču mājokļa labiekārtošanai, no kurām gandrīz 3000 preču maksā mazāk nekā 10 eiro. "Ikea" veikals arī piedāvā restorānu ar 450 sēdvietām.

"Ikea" franšīzes ņēmējs Latvijā ir SIA "Paul Mason Properties" un tā īpašniekam pieder arī "Ikea" veikals Lietuvā un Islandē. Kopējie līdzšinējie ieguldījumi "Ikea" Rīgas veikalā lēšami vairāk nekā 50 miljonu eiro apmērā.