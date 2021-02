'Ikea' attīstīs produktu līniju datorspēļu cienītājiem

Mēbeļu ražotājs "Ikea" sadarbībā ar "Republic of Gamers" veidos jaunu mēbeļu līniju datorspēļu spēlētājiem, raksta "Furniture Today".

Plānots, ka kopumā datorspēļu cienītājiem tiks piedāvātas vairāk nekā 30 mēbeles, kas izstrādātas kopā ar kompāniju 'Republic of Gamers". Jaunie produkti sākotnēji būs pieejami Ķīnā, un, sākot no maija – arī Japānā. Savukārt no 2021. gada oktobra jaunā mēbeļu līnija tiks piedāvāta arī citās valstīs.

"Miljardiem spēlētāju pasaulē ir savas vajadzības, kas būtiski atšķiras, turklāt esošais piedāvājums bieži vien vairāk liek uzsvaru uz tehniskajām prasībām, un bieži vien to dizains ir vīrišķīgs, neskatoties uz to, ka aptuveni 46% no spēlētājām ir sievietes," saka "Ikea" pārstāve Eva Riherta.

Jaunais piedāvājums paredzēts datorspēļu faniem, un tajā ietilpst vairāk nekā 30 produkti, tostarp, mēbeles, spēļu galdi un krēsli, kā arī dažādi citi papildus piederumi, piemēram, krūzes turētājs, kakla spilvens un citi.

Uzņēmums piedāvās sešas produktu grupas, kuras atšķirsies ar cenu diapazonu, lai aptvertu plašāku spēlētāju grupu.