'Ikea' ienākšana nav devusi finansiālu pienesumu vietējiem ražotājiem – produkcijas piegādātājiem

Lielveikala "Ikea" ienākšana Latvijā nav devusi finansiālu pienesumu tiem Latvijas ražotājiem, kas tai piegādā produkciju, pastāstīja asociācijas "Latvijas Mēbeles" prezidents Juris Griķis.

"Ikea ienākšana Latvijā nav pienesusi ne "kapeiku" tiem Latvijas ražotājiem, kas Ikea piegādā produkciju. Pazīstu mūsu Latvijas kompāniju ražoto sortimentu Ikea, bet Latvijas Ikea tas nav pieejams. Tur iespējams nopirkt to pašu produktu no Slovēnijas, līdz ar to mēbelēm kvalitāte ir zemāka atšķirībā no Latvijā ražotajiem," sacīja Griķis.

Viņš piebilda, ka tas ir skaidrojams ar "Ikea" izplesto distribūciju – vairāk nekā 300 "Ikea" piederošajos veikalos preču piegādes tiek organizētas tā, ka vietējā produkcija var nenonākt līdz vietējā veikala plauktiem. "Tā ir viņu biznesa formula, ko neizprotu. Piegādātāji, kas ražo produkciju lielajām korporācijām, bieži vien nezina, kurā veikalā viņu prece tiks ievesta. Produkts tiek piegādāts centrālajai loģistikas noliktavai, kur to tālāk sadala," sacīja Griķis.

Griķis piebilda, ka "Ikea" ienākšana Latvijā nav ietekmējusi arī konkrēti asociācijas "Latvijas Mēbeles" biedrus. "Ikea ienākšana Latvijā asociācijas "Latvijas Mēbeles" biedriem "bija kā pīlei ūdens". Mums ir citas intereses, jo pamatā produkciju eksportējam. Tikai dažiem uzņēmumiem rūp vietējais tirgus, bet tādu ir maz," sacīja asociācijas prezidents.

Jau vēstīts, ka Rīgā 2018. gada 30. augustā tika atklāts starptautiskais mēbeļu un mājsaimniecības preču zīmola "Ikea" veikals. Rīgas "Ikea" veikala platība ir 34 500 kvadrātmetru, bet veikala teritorija kopumā aizņem 10 hektārus. Kopējie ieguldījumi "Ikea" veikala izveidē Latvijā bija vairāk nekā 50 miljoni eiro.

"Latvijas Mēbeles" ir dibināta 2001. gadā, un tās biedri ir vieni no lielākajiem rūpnieciska rakstura ražotājiem un saražo lielu daļu Latvijas mēbeļu kopapjoma.