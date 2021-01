'Ikea' Latvijas veikala pārvaldītāja apgrozījums pieaudzis līdz 94 miljoniem eiro

Zviedrijas mājokļu labiekārtošanas preču veikala "Ikea" pārvaldītāja Latvijā SIA "Paul Mason Properties" apgrozījums pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2019. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. augustam, bija 94,268 miljoni eiro, kas ir par 15,1% vairāk nekā iepriekšējā finanšu gadā, bet kompānijas peļņa samazinājusies par 15,6% - līdz 8,755 miljoniem eiro, liecina "Firmas.lv" pieejamā informācija.

Atbilstoši kompānijas dalībnieka lēmumam, kas pieņemts 2020. gada 26. novembrī, dividendēs no pagājušajā finanšu gadā gūtās peļņas un iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas izmaksāti 9,5 miljoni eiro.

"Paul Mason Properties" ienākumi no preču pārdošanas Latvijā pagājušajā finanšu gadā bija 76,263 miljonu eiro apmērā, kas ir par 4,3% mazāk nekā iepriekšējā finanšu gadā, kamēr kompānijas ienākumi no preču pārdošanas Igaunijā palielinājušies 10,5 reizes, sasniedzot 17,211 miljonus eiro. Vienlaikus kompānijas ienākumi no preču pārdošanas Lietuvā samazinājušies 3,9 reizes un veidoja nepilnus 9000 eiro.

Tajā pašā laikā "Paul Mason Properties" ienākumi no sniegtajiem pakalpojumiem pagājušajā gadā auguši par 39,4%, sasniedzot 785 700 eiro.

Finanšu pārskata vadības ziņojumā teikts, ka pagājušais finanšu gads "Paul Mason Properties" bija ļoti veiksmīgs, sasniedzot spēcīgāku izaugsmi, nekā gaidīts.

Vadības ziņojumā arī minēts, ka valstī noteiktās pirmās ārkārtējās situācijas laikā pavasarī "Paul Mason Properties" apgrozījums bija relatīvi stabils, un kompānijas darbībā, ieskaitot piegādes, nebija traucējumu.

"Jau kopš Covid-19 pandēmijas sākuma sabiedrībai ir izdevies ierobežot pandēmijas negatīvo ietekmi gan uz apgrozījumu, gan izmaksām. Tāpēc Covid-19 izplatība nav būtiski ietekmējusi ne sabiedrības apgrozījumu, ne tās vispārējos finanšu rezultātus," teikts vadības ziņojumā.

Vienlaikus vadības ziņojumā atzīmēts, ka Covid-19 pandēmijas dēļ cilvēki vairāk laika pavada mājās un tādējādi ir pieaugusi interese par precēm mājai. "Cilvēki vēlas uzlabot savu mājas vidi un ir gatavi tam veltīt lielākus ieguldījumus nekā agrāk. Šāds notikumu pavērsiens ir nācis mums par labu, un mēs paredzam, ka šī tendence saglabāsies," sacīts "Ikea" pārvaldītāja gada pārskata vadības ziņojumā, piebilstot, ka 2020. gada martā ieviestais e-komercijas risinājums ir padarījis uzņēmumu pieejamāku.

"Tuvākajā nākotnē mēs sagaidām spēcīgu sabiedrības darbību un rentabilitāti," teikts vadības ziņojumā.

Jau vēstīts, ka 2018. gada 30. augustā Rīgā tika atklāts "Ikea" veikals. "Paul Mason Properties" apgrozījums pirmajā pilnajā darbības gadā, kas ilga no 2018. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam, bija 81,928 miljoni eiro, bet kompānijas peļņa sasniedza 10,371 miljonu eiro.

Rīgas "Ikea" veikala platība ir 34 500 kvadrātmetru, bet veikala teritorija kopumā aizņem 10 hektārus. Kopējie ieguldījumi "Ikea" veikala izveidē Latvijā bija vairāk nekā 50 miljoni eiro.

"Ikea" franšīzes ņēmējs Latvijā ir "Paul Mason Properties", kura īpašniekam pieder arī "Ikea" veikals Lietuvā un Islandē. "Paul Mason Properties" vienīgā īpašniece ir Nīderlandes "FE Corporation B.V. Netherlands".

Kompānija "Ikea" izveidota 1943. gadā.