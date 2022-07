'Ikea' uzsācis piegādes uz mājām ar pasaulē pirmo saules enerģijas kravas velosipēdu

"Ikea" Viļņā uzsācis tiešsaistes pasūtījumu piegādes uz mājām, izmantojot kravas velosipēdu, kas darbojas ar tīru saules enerģiju. Tas ir pasaulē pirmais šāda tipa kravas velosipēds, un "Ikea" ir pirmais zīmols Baltijas valstīs, kas testē šo inovāciju.

Saules enerģijas kravas velosipēds "Ikea" sniegs ilgtspējīgu transportēšanas risinājumu. Tas samazina CO₂ emisijas par 95% salīdzinājumā ar kravas mašīnām un par 65–70 % salīdzinājumā ar citiem tirgū pieejamiem kravas velosipēdiem.

"Ilgtspēja ir viens no "Ikea" pamatprincipiem un stratēģiskajiem virzieniem. Tas ir mūsu mērķis visās uzņēmuma darbības jomās, sākot no produktu izstrādes līdz atbildīgai resursu izmantošanai un ikdienas procesiem. Mūsu mērķis – videi draudzīga uzņēmējdarbība – nosaka arī mūsu darba principus un iekārtu izvēli. Tāpēc meklēt videi draudzīgas inovācijas pēdējā preču piegādes posmā bija loģisks solis. Piegādājot pasūtījumus ar saules enerģijas kravas velosipēdu, mēs ne tikai rūpējamies par tīrāku vidi, bet varam arī vieglāk pārvietoties pilsētas centrā un būt pieejamāki vēl vairāk cilvēkiem," saka Mindaugas Černius, "Ikea" Preču aprites nodaļas vadītājs Baltijas valstīs.

Šajā sezonā daļa no IKEA tiešsaistes veikalā iegādātajiem pasūtījumiem ar svaru līdz 30 kg 10 km rādiusā no IKEA Viļņas veikala tiks piegādāti ar saules enerģijas kravas velosipēdu. Maksimālais pārvadājamais svars ir 150 kg. Gandrīz 60 % no IKEA produktu klāsta tagad būs iespējams pārvadāt "zaļi". Tas nodrošinās lielāku elastību un sniegs iespēju klientiem dot savu ieguldījumu vides aizsardzībā.

Saules enerģijas kravas velosipēdu "SunRider" ir radījis Nīderlandes uzņēmums "Need The Globe B.V.", kas viens no pirmajiem attīsta šo virzienu Eiropā. Tā mērķis ir izveidot ekonomiku, kas nebalstās uz fosilo degvielu, un panākt, ka pēc iespējas vairāk cilvēku brauc ar velosipēdiem, kuru akumulatori tiek uzlādēti ar tīru enerģiju.

"Pāreja uz elektriskajiem transportlīdzekļiem ir devusi daudzsološus rezultātus ceļā uz globālajiem nulles emisiju mērķiem. Taču šobrīd lielāko daļu enerģijas akumulatoru uzlādei joprojām iegūst no fosilā kurināmā, tādējādi aizvien radot CO₂ emisijas. Šis saules enerģijas kravas velosipēds ir unikāls ar to, ka tā akumulatoru autonomi uzlādē tīra saules enerģija. Ikdienā saules paneļi nodrošina vidēji 65–70 % no piegādēm nepieciešamās enerģijas, bet saulainās dienās – līdz pat 100 %," saka viens no kravas velosipēda radītājiem Kriss van Hauts (Chris van Houdt).

Viņaprāt, saules enerģijas izmantošana furgoniem, vieglajām automašīnām, ēkām, velosipēdiem turpinās pieaugt. Nākotnē arvien vairāk izmantos saules paneļus, kas lielākoties vai vismaz daļēji uzlādēs akumulatorus ar tīru enerģiju.

"Nodrošināt ilgtspējīgus un rentablus risinājumus preču piegādes posmā, vienlaicīgi apmierinot klientu vēlmes, ir izaicinājums. Uzņēmumi meklē efektīvākus un videi draudzīgākus loģistikas un transportēšanas pakalpojumus. Saules enerģijas kravas velosipēds sniedz ilgtspējīgu transportēšanas risinājumu, samazina fosilās enerģijas patēriņu, un ir solis pretim pašuzlādes ierīču lietošanai nākotnē. Turklāt tā var uzlabot mobilitāti pilsētas centrā un vieglāk novietot automašīnas. Neatkarība no elektrotīkla vai bateriju nomaiņas, padara velosipēda lietošanu pavisam vienkāršu," saka Kriss van Hauts.