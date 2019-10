Ikšķilnieku veiksmes stāsts: no ražošanas pagrabā līdz eksportam pa visu pasauli

SIA "Snores" ir ģimenes uzņēmums, kas ražo bērnu mēbeles un savu darbību sāka mājas pagrabā, pakošanu veicot viesistabā. Tagad nodarbināti jau 20 cilvēki un tiek eksportēts pa visu pasauli.

SIA "Snores" ir ģimenes uzņēmums no Ikšķiles, kas ražo bērnu mēbeles ar zīmolu "Ette Tete". Tas dibināts 2016. gada vasarā, un jau 2018. gadā sasniedzis gandrīz viena miljona eiro apgrozījumu (923,2 tūkstoši eiro) un nodarbinājis 17 darbiniekus. Uzņēmums eksportē gandrīz visu savu produkciju, lielākie eksporta tirgi ir Itālija, Vācija un ASV.

Pirmais izstrādātais produkts bija bērnu kāpslītis – galdiņš "Step'n'Sit", kas 2017. gadā ieguva 1. vietu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras "Eksporta un inovāciju balva" konkursā, kategorijā "Rūpnieciskais dizains". "Mūsu pamatdoma ir par bērnu kustību brīvību, jo bērnam ir jābūt iesaistītam ikdienas dzīvē un darbos," uzskata uzņēmuma vadītāja Linda Riekstiņa-Šnore.

Pēc tam tika izstrādāts nākamais produkts – modificējamais Pikleres trijstūris "Mopitri". Atšķirībā no tirgū pieejamajiem Pikleres trijstūriem, kuriem ir tikai trijstūra forma, "Mopitri" ir veidots no četriem posmiem, līdz ar to var modificēt daudz dažādās formās. Tāpat produkcijas klāstā ir kāpslītis "Step Up" un barošanas krēsliņš "Morning star".

Turklāt "Step'n'Sit" un "Mopitri" ir reģistrēti starptautiskie dizainparaugi ASV un ES valstīs. Riekstiņa-Šnore neslēpj, ka regulāri notiek mēģinājumi kopēt produktus, tāpēc sevi ir jāpasargā.

Uzņēmums eksportē savu produkciju pa visu pasauli, tas noticis pateicoties tieši e-komercijas straujajai attīstībai. "Internets ir padarījis tirdzniecību bez robežām. Tirgojam savus izstrādājumus "Etsy" un "Amazon" platformās," atklāj Riekstiņa-Šnore. Uzņēmuma vadītājs Krišjānis Šnore papildina, ka, strādājot ar galapatērētāju, var labāk izprast mērķauditoriju, ir mazāk lieku "šāvienu".

Vēl 2017. gadā praktiski visi pārdotie produkti bija e-komercijā. Savukārt 2018. gadā uzņēmumā strauji sāka palielināt sadarbības partneru skaitu – pērn aptuveni 10% no apjoma veidoja pārdošana sadarbības partneriem. "Tas ir virziens, kuru attīstīt," uzskata Riekstiņa-Šnore. Sadarbības partneri pamatā atrodas Eiropā – Itālijā, Vācijā un Šveicē, bet ir arī tādās tālās valstīs kā Čīle. Kopumā šobrīd ir apmēram 20 sadarbības partneri. "Dažiem partneriem pat ir jāatsaka, jo tie prasa pārāk lielus apjomus," stāsta Snore, piebilstot, ka partneru veikaliem nosaka produktu zemāko cenu, lai tie nekonkurētu ar cenu, bet gan ar servisu. Vienlaikus uzņēmumam ir ļoti svarīgi atrasties e-komercijas vidē, jo tādā veidā apmēram divas trešdaļas sadarbības partneru "Snores" ir atraduši.

Uzņēmumā sagaida, ka šogad aptuveni 30% no realizētā apjoma veidos sadarbības partneri. Kopējais plānotais eksporta apgrozījums 2019. gadā ir apmēram 1,5 miljoni eiro, bet 2020. gadā –2,5 miljoni eiro.

Uzņēmums darbojas vidē, kas ir cikliska, un lielākais ražas laiks ir Ziemassvētkos. Interesanti atzīmēt, ka Vācijā ļoti populāri ir tieši Pikleres trijstūri, savukārt Itālijā kāpslīši – galdiņi. Šobrīd "Snores" strādā tikai ar savu zīmolu. "Esam ļoti daudz tajā ieguldījuši, tāpēc pagaidām neražojam ar svešu zīmolu," teic Snore.

Uzņēmums savu darbību sāka ģimenes mājas pagrabā, pakošanu veicot viesistabā. "Varējām saražot 30 produktus mēnesī," atceras Riekstiņa-Šnore. Līdz šodienas ražošanai ir tāls ceļš iets, tagad var saražot 70-80 produktus dienā. "Mums ir skaidrs virziens, kurā attīstīt uzņēmumu. Vēlamies iegādāties jaunas iekārtas, tad ražošanas jauda sasniegtu 400-500 vienību dienā. Tas varētu būt ap 2020.-2021. gada miju. Mēģināsim pēc iespējas visu automatizēt," skaidro Riekstiņa-Šnore. Uzņēmumā neslēpj arī tālākus plānus, kad ražošanas jauda varētu sasniegt jau 800-1000 vienības dienā. To realizācija paredzēta 2023.-2024. gadā.

SIA "Snores" ir arī viens no finālistiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras "Eksporta un inovāciju balva 2019" konkursā, kategorijā "Eksportspējīgākais komersants" mazo komercsabiedrību grupā.