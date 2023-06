Viens no jaunajiem Latvijā nokļuvušajiem elektrovilcieniem šomēnes paspēja "iekulties nepatikšanās" pirms to reāli sākuši izmantot pasažieri – vilciens testēšanas laikā depo laicīgi neapstājās un ieslīdēja uzbērtajā bremzēšanas valnī. Šāda uzmanības pievēršana jaunajiem elektrovilcieniem daļai sabiedrības atkal lika uzdot jautājumu – kad tad tos īsti varēs izmantot. To ražotājs – Čehijas "Škoda Group" – sola, ka tas beidzot būs iespējams šā gada rudenī.

Tikmēr satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs apņēmies vērtēt visu iesaistīto atbildību, ja vilcieni netiks piegādāti laikā.