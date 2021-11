Ilgtspēja joprojām nav tehnoloģiju nozares investoru prioritāte, liecina pētījums

Izvērtējot investīciju iespējas tehnoloģiju jaunuzņēmumos, ilgtspēja un tiekšanās iepretim Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, joprojām nav primārais kritērijs, pēc kura vadās investori, liecina šoruden Eiropā veiktais "Sustainability for Tech" pētījums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

ESG rādītāji (Environmental, Social, Governance) jeb vide, sociālā atbildība, pārvaldība kā kritēriji ierindojas vien piektajā vietā, kamēr tos joprojām apsteidz biznesa rādītāji - produkts, tirgus un tā iespējas, izaugsmes potenciāls un vadības komanda.

Tajā pašā laikā pētījums atklāj arī pozitīvas tendences - liela daļa respondentu ilgtspēju pēdējos gados sākuši uztvert arī kā biznesa iespēju. 68% no aptaujātajiem investoriem uzskata, ka ilgtspēja kā daļa no biznesa stratēģijas palielina uzņēmuma vērtējumu. Savukārt, 80% no pētījuma dalībniekiem uzsver, ka, viņuprāt, ilgtspējai jābūt daļai no uzņēmuma stratēģijas, lai tas spētu veiksmīgi attīstīties.

Savukārt 74% aptaujāto investoru atzīst, ka šobrīd primārā motivācija investēt ilgtspējīgos uzņēmumos ir viņu personīgā vēlme atbalstīt zaļāku nākotni. Kā galveno izaicinājumu aptaujātie tehnoloģiju nozares investori min kvalitatīvu un salīdzināmu datu kā arī vienotas ilgtspējības definīcijas trūkumu.

"Pēdējos gados ir novērojams arvien pieaugoša ilgtspējas aktualitāte, tomēr, kā pētījums atklāj, lai piesaistītu investīcijas, uzņēmumam joprojām jābūt dzīvotspējīgam un finansiāli konkurētspējīgam. Pateicoties pētījumam, varam arī secināt ka ilgtspējīgi uzņēmumi investoru acīs ir vērtīgāki," norāda "Impact House" dibinātāja Kristīne Nagle.

"Arī Latvijas uzņēmumiem, domājot par starptautisku investīciju piesaisti vai ieguldījumu veikšanu ārpus valsts robežām, ir svarīgi sekot līdzi jaunākajām tirgus tendencēm, ar kurām iepazīties var arī šī pētījuma rezultātos," aicina Nagle. Pētījuma "Sustainability for Tech" rezultāti ietver vērtīgas atziņas no vairāk nekā 200 Eiropas tehnoloģiju investoriem, no kuriem 16% investē tieši Baltijas reģionā.