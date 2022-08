Inčukalnā ir rezervēts pietiekams dabasgāzes apjoms mājsaimniecībām, mierina EM

"Saskaņā ar AS "Conexus Baltic Grid" sniegto informāciju, uz AS "Latvijas Gāze" vārda Inčukalna pazemes gāzes krātuvē tiek glabāta dabasgāze vairāk nekā nepieciešams mājsaimniecību nodrošināšanai ar dabasgāzi," steidz mierināt Ekonomikas ministrija (EM).

Nule kā AS "Latvijas Gāze" paziņojusi, ka no 2022.gada 31.augusta nevarēs nodrošināt Enerģētikas likumā noteikto publiskā tirgotāja pienākumu par nepieciešamo dabasgāzes krājumu apjoma uzglabāšanu Inčukalna pazemes krātuvē; publiskā tirgotāja funkcijas tādējādi pārņem un pilda AS "Latvenergo".

"Saņemot informāciju no AS "Latvijas Gāze", ka, iespējams, tā nespēs pildīt normatīvajos aktos paredzētās līgumsaistības, nodrošinot dabasgāzi saistītajiem lietotājiem, EM nekavējoties sagatavoja un valdība vakar apstiprināja normatīvo regulējumu mājsaimniecību aizsardzībai un apgādei ar dabasgāzi ierastajā apjomā par iepriekš apstiprināto tarifu. Ja AS "Latvijas Gāze" ir grūtības nodrošināt gāzes apgādi mājsaimniecību lietotājiem, tai nepieciešamo atbalstu sniegs AS "Conexus Baltic Grid" un AS "Latvenergo". Jau tuvākajā laikā tikšos ar AS "Latvijas Gāze", lai pārrunātu izveidojušos situāciju," uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Preses konferencē medijiem viņa uzsvēra, ka likumā ir noteiktas saistības un pienākumi, ko AS "Latvijas Gāze" ir uzņēmusies jau pirms vairākiem gadiem, un tas nav jaunums.

"Nav samērīgi izvairīties no likuma pildīšanas un, mūsuprāt, "Latvijas Gāze" var savas saistības izpildīt, bet mēs atbalstām un palīdzam, lai viņi to darītu. LG ir publiskais tirgotājs, kas strādā regulētajā tirgū, un uzņēmumam savas saistības jāpilda. Ja viņi mājsaimniecībām paredzēto gāzes apjomu tirgo kādam citam, tad tā ir viņu atbildība," uzsvēra ministre.

EM atgādina, ka jau šā gada 9. martā Ministru kabinets izsludināja agrīno brīdinājumu dabasgāzes apgādes nozarē ar nolūku prioritizēt dabasgāzes plūsmas, dodot priekšroku dabasgāzes plūsmai no Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes (SDG) termināļa pa Lietuvas–Latvijas starpsavienojumu un gāzes plūsmai pa Lietuvas–Polijas dabasgāzes starpsavienojumu. Atsakoties no dabasgāzes, kas tiek iesūknēta pa cauruļvadu no Krievijas Federācijas, un attiecīgi, samazinoties kopējai dabasgāzes plūsmai, pastāvīgi tiek izvērtēts un monitorēts Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (PGK) uzglabājamais rezervju apjoms. Mājsaimniecības ir uzskatāmas par mazaizsargātu enerģijas lietotāju grupu, kuru dabasgāzes apgāde ir primāri nodrošināma un nedrīkst tikt ne pārtraukta, ne jebkādā veidā ierobežota. Tādējādi ir nepieciešams garantēt nepieciešamo dabasgāzes apjomu Inčukalna PGK to patēriņam nākamajai apkures sezonai. Enerģētikas likums paredz pienākumu AS "Latvijas Gāze" nodrošināt dabasgāzes obligātu piegādi saistītajiem lietotājiem, kuri ir mājsaimniecības un kuri pērk dabasgāzi par regulētu cenu.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu dabasgāzes piegādi mājsaimniecībām, vienlaikus stiprinot visas dabasgāzes sistēmas drošumu, šā gada 9. augustā valdība apstiprināja Ministru kabineta noteikumus "Enerģijas lietotāju apgāde agrīnās brīdināšanas un trauksmes līmeņa izsludināšanas laikā", pieņemot lēmumu nacionālās energodrošības interesēs rezervēt Inčukalna PGK uz AS "Latvijas Gāze" vārda reģistrētu tādu dabasgāzes daudzumu, kāds nepieciešams mūsu mājsaimniecību vajadzībām nākamajai sezonai, lai augsta tirgus pieprasījuma apstākļos šī gāze netiktu pārdota tālāk.

Līdz ar to valdība jau savlaicīgi ir radījusi apstākļus, ka gadījumā, ja AS "Latvijas Gāze" nespēs pildīt normatīvajos aktos uzlikto pienākumu, to nodrošinās AS "Latvenergo" un AS "Conexus Baltic Grid" un mājsaimniecības saņems dabasgāzi ierastajā apjomā un par iepriekš noteikto cenu.

Dabasgāzes apjoms saistīto lietotāju apgādei apkures sezonā veido 1150 GWh, līdz ar to līdz šā gada 30. septembrim AS "Latvijas Gāze" uzlikts pienākums minēto dabasgāzes apjomu uzglabāt Inčukalna PGK. Savukārt no 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim uz katra mēneša pirmo datumu krātuvē jābūt vismaz tādam dabasgāzes apjomam, kas atbilst starpībai starp 1150 GWh un saistītajiem lietotājiem faktiski piegādāto apjomu no 2022. gada 1. oktobra līdz iepriekšējā mēneša pēdējam datumam. Publiskajam tirgotājam nav tiesību šos krājumus nodot citiem sistēmas lietotājiem.

Savukārt AS "Conexus Baltic Grid" noteikts pienākums pastāvīgi kontrolēt, lai saistīto lietotāju vajadzībām nepieciešamais dabasgāzes apjoms būtu Inčukalna PGK rīcībā. Līdz ar to AS "Conexus Baltic Grid" var noraidīt AS "Latvijas Gāze" tirdzniecības pieprasījumus par dabasgāzes izņemšanu vai nodošanu citiem lietotājam, kura rezultātā tas nespētu nodrošināt dabasgāzes piegādi mājsaimniecībām. Papildus AS "Conexus Baltic Grid" uzdots pienākums informēt EM un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju par dabasgāzes rezervju apjomiem.