Inčukalna pazemes gāzes krātuvē pieejami 11,2 TWh dabasgāzes

Inčukalna pazemes gāzes krātuvē ir pieejami 11,2 TWh dabasgāzes, pirmdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta Panorāma" sacīja dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatora AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss.

"Šai ziemai gan mums, gan reģiona kaimiņiem īsti uztraukuma par [dabasgāzes] pieejamību nav," atzīmēja Bariss.

Jau vēstīts, ka 2022.gada 30.septembrī, pēc "Conexus" ziņotā, Inčukalna pazemes gāzes krātuvē atradās sistēmas lietotāju noglabātā dabasgāze 12,5 TWh apmērā, kas ir par 28% mazāk nekā krātuvē tika uzglabāts 2021.gada 30.septembrī. Lai sekmētu dabasgāzes apgādes drošību un nepārtrauktību, dabasgāzes iesūknēšana krātuvē tiks nodrošināta arī 2022./2023.gada izņemšanas sezonas laikā.

Tāpat ziņots, ka atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes jaunākajiem datiem Latvijā patērētās dabasgāzes apmērs 2022.gada 11 mēnešos samazinājies par 32,5% un veidoja 7,287 TWh.

Vēstīts arī, ka iepriekš ar valdības lēmumu AS "Latvijas gāze" tika uzlikts pienākums līdz 30.septembrim Inčukalna pazemes gāzes krātuvē uzglabāt 1,15 TWh dabasgāzes, kas ir gāzes apmērs mājsaimniecībām jeb saistīto lietotāju apgādei apkures sezonā. Savukārt no 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim katra mēneša pirmajā datumā krātuvē ir jābūt vismaz tādam dabasgāzes apmēram, kas atbilst starpībai starp 1,15 TWh un saistītajiem lietotājiem faktiski piegādāto apmēru no 2022.gada 1.oktobra līdz iepriekšējā mēneša pēdējam datumam. Publiskajam tirgotājam nav tiesību šos krājumus nodot citiem sistēmas lietotājiem.

"Conexus" ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā. Kompānija pārvalda Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un maģistrālo dabasgāzes pārvades sistēmu, kas tieši savieno Latvijas dabasgāzes tirgu ar Lietuvu, Igauniju un Krievijas Ziemeļrietumu reģionu. "Conexus" tika dibināta 2016.gada decembrī, reorganizācijas rezultātā no "Latvijas gāzes" nodalot pārvades un glabāšanas darbības virzienus. Kompānijas lielākais akcionārs ir "Augstsprieguma tīkls" (68,46%).