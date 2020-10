Inčukalna pazemes gāzes krātuvi varētu nodot Finanšu ministrijas valdījumā

Inčukalna pazemes gāzes krātuvi (Inčukalna PGK) varētu nodot Finanšu ministrijas (FM) valdījumā, šāds priekšlikums izriet no Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavotā rīkojuma projekta.

Patlaban Inčukalna PGK zemesgabals 59,56 hektāru platībā ir ierakstīts Rīgas rajona tiesas Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā uz Latvijas valsts vārda AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" ("Possessor") personā.

Savukārt uz minētā zemesgabala atrodas vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatora AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") piederošs nekustamais īpašums "Inčukalna PGK". Minētais nekustamais īpašums sastāv no gāzes ekspluatācijas urbumiem un gāzes savākšanas punkta, kura sākotnējā īpašniece bija AS "Latvijas gāze".

2006.gadā zemesgabalu, uz kura atrodas Inčukalna PGK, vēlējās privatizēt "Latvijas gāze", tomēr "Possessor" (tolaik – Privatizācijas aģentūra) 2013. gadā uzņēmumam atteica privatizēt zemi.

Vienlaikus 2014. gadā Administratīvā rajona tiesa lēma, ka pazemē esošā dabasgāzes krātuve nevar būt svarīgs energoapgādes objekts, ja nav iespējams šai dabasgāzei piekļūt, tāpēc ar Inčukalna PGK faktiski ir saprotama lietu kopība, kurā ietilpst zemesgabali, uz kuriem atrodas Inčukalna PGK darbības nodrošināšanai nepieciešamās ēkas, būves un tehnoloģiskās iekārtas.

Ņemot vērā, ka ar atteikumu nodot zemesgabalu privatizācijai, tā turpmāka pārvaldīšana nav saistīta ar "Possessor" deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu, rosināts zemesgabalu nododot FM valdījumā, kuras vārdā nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politiku īsteno VAS "Valsts nekustamie īpašumi", kā arī FM ir kapitāla daļu turētāja AS "Augstsprieguma tīkls", kurai pieder 68,46% "Conexus" akciju.

Lēmums par Inčukalna PGK zemes īpašnieka maiņu jāpieņem valdībai.