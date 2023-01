Indriksone uzdod vērtēt elektroenerģijas sadales tarifu projekta izstrādes procesu

Ekonomikas ministre Ilze Indriksone uzdevusi vērtēt valstij piederošās kompānijas AS "Latvenergo" meitasuzņēmuma AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales tarifu projekta izstrādes procesu, "Delfi Bizness" informēja Ekonomikas ministrijā.

Indriksone ir uzdevusi AS "Latvenergo" kapitāla daļu turētājam, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram Edmundam Valantim, uzdot AS "Latvenergo" padomei nekavējoties veikt visas nepieciešamās darbības, lai tiktu sasaukta AS "Sadales tīkls" ārkārtas akcionāru sapulce, kurā tiktu izvērtēts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) 2022. gada 3. novembrī iesniegtā elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projekta izstrādes process, publiskajā telpā paustā informācija, kā arī vērtēta AS "Sadales tīkls" pārvaldes institūciju rīcība saistībā ar elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projekta akceptēšanu un iesniegšanu izskatīšanai SPRK.

"Elektroenerģijas sadales tarifs attiecas uz visiem elektroenerģijas lietotājiem – gan mājsaimniecību klientiem, gan uzņēmējiem un citiem juridiskajiem lietotājiem. Laikā, kad piedzīvojam ilgstošus energoresursu cenu pieauguma rekordus, katram papildu izmaksu pieaugumam ir jābūt ļoti pamatotam un publiskajā komunikācijā ir jāskaidro datos balstīti lēmumi," norāda Indriksone.

Viņa uzsver, ka šobrīd primāri ir sagatavot atbilstošu un pamatotu elektroenerģijas sadales tarifu projektu, lai netiktu kavēta iesniegšanas un izvērtēšanas procedūra, un lai iedzīvotāji un uzņēmēji savlaicīgi būtu informēti par tarifu izmaiņām. "Esmu uzdevusi vērtēt arī sadales tarifu projekta izstrādes procesu, kā arī AS "Sadales tīkls" valdes un padomes rīcību tarifu projekta sagatavošanas gaitā," saka ministre.

Ministrijā atgādina, ka Indriksone 2022. gada 23. novembrī uz sarunu aicināja AS "Sadales tīkls" valdi un padomi, kā arī AS "Latvenergo" vadību, lai pārrunātu SPRK pērn, 3. novembrī iesniegto elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu un tajā paredzēto neproporcionālo un dažos segmentos nesamērīgi straujo izmaksu kāpumu. Tikšanās laikā Indriksone aicināja pārskatīt sagatavoto tarifu projektu un iesniegt pamatojumu par katru tarifu projekta pozīciju.

Kā ziņots, "Sadales tīkls" ir pieteikuši iespaidīgus elektrības sadales tarifu palielināšanas plānus, kas izsaukuši satraukumu sabiedrībā.