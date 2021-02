Inflācija ir tepat aiz stūra

Janvāris varētu būt viens no pēdējiem mēnešiem, kad Latvijā būs bijusi vērojama deflācija. Inflācija jau ir tepat aiz stūra, vērtē ekonomisti. 2021. gada janvārī, salīdzinot ar 2020. gada janvāri, vidējais patēriņa cenu līmenis samazinājās par 0,5%, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Precēm cenas samazinājās par 1,4%, bet pakalpojumiem palielinājās par 1,5%.

"Gadam sākoties, mēneša griezumā vidējo patēriņa cenu līmeni uz augšu virzīja transporta izmaksas ietekmējošās degvielas cenas. Salīdzinot ar decembri, tās palielinājās par 4,6%, taču degviela joprojām bija par 12,6% lētāka nekā pagājušā gada janvārī. Degvielas cenu Latvijā ietekmē pasaules naftas cena, kas janvārī kāpa Saūda Arābijas paziņojuma par ražošanas apjomu samazināšanu dēļ," teic "Swedbank ekonomiste Laura Orleāne.

"Lielākā pazeminošā ietekme janvārī saistībā ar sezonālām izpārdošanām un ar pieprasījuma samazināšanos Covid-19 ierobežojumu ietekmē bija cenu kritumam apģērbiem un apaviem (samazinājums par 5%), kas kopējo patēriņa cenu līmeni attiecīgi samazināja par 0,3 procentpunktiem," atzīmē Ekonomikas ministrijas Analītiskā dienesta analītiķe Ieva Šnīdere.

"Šis varētu būt viens no pēdējiem mēnešiem tuvākajā laikā, kad Latvijā ir vērojama deflācija, un jau martā vai aprīlī inflācija Latvijā atkal kļūs pozitīva. Tas lielā mērā ir saistīts ar Latvijas un pasaules ekonomikas pagaidām vēl daļēju atkopšanos no Covid-19 sākotnējās krīzes pērnā gada pavasarī, un dažādu resursu cenu kāpumu pasaulē," teic bankas "Citadele" ekonomists Mārtiņš Āboliņš.

"Latvijas patērētāji janvārī vēl baudīja deflāciju. Taču inflācija jau ir tepat aiz stūra, tā varētu atgriezties kādu mēnesi ātrāk, nekā gaidījām pērnā gada nogalē. Pasaules ekonomikā ar joni ir aizgājis process, ko dēvē par reflāciju – strauji aug ilgtermiņa procentu likmes, izejvielu cenas, kāpj inflācijas gaidas," skaidro bankas "Luminor" ekonomists Pēteris Strautiņš.

Finanšu ministrijā norāda, ka aktuālākie Eiropas Komisijas apkopotie patērētāju konfidences rādītāji norāda uz to, ka inflācijas gaidas Latvijā pēdējos mēnešos ir stabilizējušās pēc samazinājuma pērnā gada novembrī. Inflācijas gaidas šā gada janvārī pietuvojās vidējam pērnā gada līmenim, tomēr joprojām būtiski atpaliek no tā līmeņa, kurš bija pirms Covid-19 krīzes. Tas liecina, ka straujas patēriņa cenu izmaiņas tuvākajos mēnešos nav sagaidāmas. Deflācija Latvijā saglabāsies arī šā gada februārī un martā, bet, sākot ar otro ceturksni, sagaidāms mērens patēriņa cenu pieaugums. Tas ir saistīts ar to, ka pērn aprīlī pandēmija ieviesa būtiskas korekcijas patēriņa cenu dinamikā, līdz ar to tās ietekme saglabāsies arī šā gada pirmajā ceturksnī. Savukārt, pazūdot bāzes efektiem un ņemot vērā, ka pārtikas un naftas cenas pasaules biržās palielinās, sasniedzot augstāko līmeni kopš pandēmijas sākuma, palielināsies arī patēriņa cenu līmenis Latvijā, bet galvenokārt šā gada otrajā pusē. Pamatojoties uz Finanšu ministrijas prognozēm, patēriņa cenas šogad palielināsies par 1,4%.

"Vēl tuvākos mēnešus gada inflācija saglabāsies negatīva, bet pamazām pieņemsies spēkā, uz gada beigām pārlecot arī 2% robežai. Tās temps galvenokārt izrietēs no ekonomikas spējas tikt galā ar pandēmiju. Jo veiksmīgāk tas notiks, jo pārliecinošāka kļūs inflācija. Ja gada otrajā pusē sāks vājināties cerības uz ekonomikas atjaunošanos, noplaks arī inflācijas spars," prognozē "SEB bankas" ekonomists Dainis Gašpuitis.