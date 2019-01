Infografika: sācis darboties pilnveidotais 'Baltais saraksts'; Zelta līmenī iekļuvuši 79 uzņēmumi

Lai veicinātu ciešāku un efektīvāku sadarbību ar atbildīgiem nodokļu maksātājiem, šogad ir sākusi darboties pilnveidotā valsts un komersantu Padziļinātās sadarbības programma jeb, tā sauktais, uzņēmumu "Baltais saraksts". Pilnveidotās programmas nosacījumi ļauj to izmantot arī mazajiem un vidējiem uzņēmējiem; paplašināts arī programmas dalībniekiem pieejamo priekšrocību klāsts. Šobrīd programmas dalībniekiem ir pieejamas dažādas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sniegtās priekšrocības, taču programmu plānots attīstīt un nākotnē dažādas priekšrocības tās dalībniekiem varētu piedāvāt arī citas valsts iestādes.

Kopš šī gada 1. janvāra Padziļinātās programmas dalībnieki atkarībā no to darbības apjoma tiek grupēti trijos līmeņos – zelta, sudraba un bronzas. Katra līmeņa dalībniekiem ir pieejamas dažādas priekšrocības pēc noteiktiem kritērijiem un vienlaikus nodrošināts vienkāršotāks programmas administrēšanas un uzraudzības process. Piemēram, dalībai Padziļinātās sadarbības programmā komersantiem vairs nav īpaši jāpiesakās un jāgaida līdz komisija to izskatīs. Dalību attiecīgajā sadarbības programmas līmenī VID komersantam piedāvā automātiski, pamatojoties uz pirms tam VID informācijas sistēmās veikto izvērtēšanu.

Programmas priekšrocības ir saistītas ar saīsinātiem termiņiem, kādos programmas dalībnieki saņem VID atbildes un konsultācijas, PVN atmaksu, speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar akcīzes precēm, kā arī attaisnoto izdevumu atmaksu Zelta līmeņa uzņēmuma darbiniekiem. Tās attiecas arī uz parādu piedziņu, kases aparātu apkalpošanu un akcīzes nodokļa vispārējo nodrošinājumu. Priekšrocības atkarīgas no līmeņa, kurā uzņēmums iekļauts.

Visi komersanti tiek vērtēti pēc vienotiem (kopumā 15) kritērijiem, lai varētu pretendēt uz dalību programmā. Papildu kritēriji tiek piemēroti grupēšanai (pieļaujamo deklarāciju kavējumu skaits, gada neto apgrozījums, valsts budžeta gada ieņēmumu kopsumma, darba ņēmēju vidējais atalgojums), kas katram līmenim ir atšķirīgi.

Šobrīd VID tīmekļa vietnē jau ir publicēti tie komersanti, kuru darbība atbilst augstākajam – zelta līmeņa statusam. Šobrīd zelta līmenis ir piešķirts visiem tiem komersantiem, kuri jau līdz šim bija pieteikušies un iekļauti Padziļinātās sadarbības programmā atbilstoši tās līdzšinējiem kritērijiem. Sudraba un bronzas līmeņa uzņēmumi būs publicēti šī gada februāra sākumā.

Turpmāk dalībnieku atbilstību dalībai programmā VID vērtēs reizi ceturksnī. Jauni dalībnieki programmā tiks iekļauti katru gadu no 1. janvāra. Lai programmas dalībnieks kvalificētos augstākā līmenī, pavadāmais laiks bronzas līmenī ir vismaz viens gads, bet sudraba līmenī – vismaz divi gadi.

Programmas dalībnieki, vērtēšanas kritēriji, priekšrocības un cita informācija pieejama VID tīmekļa vietnes sadaļā "Padziļinātās sadarbības programma".