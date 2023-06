Informācijai – kā Līgo vakarā un Jāņu dienā strādās pārtikas veikalu tīkli

Mazumtirdzniecības veikalu darba laikā Līgo vakarā un Jāņu dienā būs izmaiņas, tāpēc uzņēmumi aicina iepirkties laicīgi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Svētku dienās, 23. un 24. jūnijā, gaidāmas izmaiņas "Maxima" veikalu darba laikos visā Latvijā, stāsta SIA "Maxima Latvija" pārstāve Laura Bagātā. Ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības iegādāties visu nepieciešamo Līgo svētkiem un rūpējoties par darbinieku iespēju pavadīt laiku ar ģimeni un draugiem, “Maxima” veikali svētku dienās strādās saīsinātu darba laiku.

Lielākā daļa veikalu Līgo dienā strādās plkst.8.00-21.00, bet Jāņu dienā plkst.10.00-22.00, taču laiki dažādiem veikaliem var atšķirties. Detalizēta informācija par "Maxima" veikalu darba laiku ir pieejama pie katra veikala ieejas, kā arī uzņēmuma interneta vietnē.

"Lidl" veikali 22. jūnijā strādās no plkst.7 līdz plkst.23, 23. jūnijā darba laiks būs no plkst.7 līdz plkst.21, bet 24. jūnijā veikali sāks strādāt plkst.9 un strādās līdz plkst.21. 25. jūnijā veikalu darba laiks būs no plkst.8 līdz plkst.22, informēja uzņēmumā.

Veikalos "mini top!" un "top!" Līgo svētkos un Jāņos būs izmaiņas darba laikā, informē uzņēmumā. Līgo dienā samazināts darba laiks un Jāņu rītā veikali darbu vēlāk. Liela daļa veikalu 23. jūnijā strādās līdz plkst.21, taču ir arī veikali, kas beigs darbu pat plkst.17, bet citi strādās līdz plkst.22. 24. jūnijā daļa veikalu darbu sāks plkst.10, daļa – plkst.11, bet citi – plkst.12. Precīzu informāciju iespējams uzzināt uzņēmuma mājaslapā.

Savukārt "Elvi" veikalu darba laiks svētkos netiek centralizēti noteikts – katrs veikals un tā īpašnieki paši izvēlas vai strādāt pilnu laiku vai arī to saīsināt, tomēr vairums veikalu 24. jūnijā darbu sāks vēlāk nekā ierasts.