'Inovāciju Akadēmijai' pieteikušies vairāk nekā 170 dalībnieki

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pirmsakselerācijas programmā "Inovāciju Akadēmija", kuru īsteno "Riga Business School", saņemti 125 pieteikumi, kas kopumā pulcēs 173 potenciālos programmas dalībniekus.

Šī programma tiek realizēta ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu un sniedz iespēju iegūt zināšanas, kuras palīdzēs jaunuzņēmumu veidotājiem savu ideju īstenošanā. Atbalsts tiks sniegts ideju dzīvotspējas validēšanai un attīstīšanai, agrīnas stadijas prototipu izstrādei, kā arī ideju pielāgošanai globālā tirgus pieprasījumam. Mācības šajā programmā sāksies šī gada 20. oktobrī.

"Pirmājā "Inovāciju Akadēmija" programmā, kas noslēdzās pavasarī, piedalījās vairāk nekā 160 dalībnieku, un to pabeidza 27 investīcijām gatavas komandas. Tas dod pārliecību, ka jaunais programmas uzsaukums pulcēs daudzus ideju autorus, profesionāļus un zinātniekus, kas spēs sekmīgi pārbaudīt savu biznesa ideju dzīvotspēju un sagatavoties to tālākai attīstīšanai," saka programmas direktors un "Riga Business School" rezidējošais uzņēmējs Viesturs Sosārs.

"Viens no Latvijas vērtīgākajiem resursiem ir talantīgi jaunie eksperti, kuri spēj piedāvāt daudz radošu risinājumu, tostarp tehnoloģiju attīstības jomā. "Inovāciju Akadēmija" uzdevums ir apvienot šos cilvēkus komandās un motivēt strādāt pie ideju attīstības, lai komercializētu šīs idejas pasaulē pieprasītos produktos un pakalpojumos. No iepriekšējā posma redzam, ka komandās strādā cilvēki ar dažādām kompetencēm, kas ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem veiksmīgai ideju attīstībai, jo, tikai apvienojot tehniskās ar biznesa zināšanām, varam sasniegt vēlamo rezultātu," norāda LIAA Tehnoloģiju biznesa centra vadītājs Andrejs Berdņikovs.

"Inovāciju Akadēmija" varēja pieteikties ikviens, kurš vēlas apgūt jaunas zināšanas par inovatīvu un globāli mērogojamu biznesa ideju īstenošanu. Programmā pieteikušies dalībnieki, kuriem jau ir sava biznesa ideja, kā arī tādi dalībnieki, kuri izmantos programmu kā platformu, lai nonāktu līdz savai biznesa idejai. Tāpat mācību laikā iespējams pievienoties kādai no komandām, kas jau strādā pie konkrētas biznesa idejas attīstības. Programma sāksies 20. oktobrī un ilgs astoņas nedēļas. Dalībnieki šajā laikā aizvadīs lekcijas, meistarklases un nometnes, lai nāktu klajā ar jauniem risinājumiem un pēc tam pierādītu to dzīvotspēju un definētu risinājumus. Apmācību noslēgumā no dalībniekiem tiek sagaidīts skaidri definēts produkta koncepts, ar kuru turpināt dalību "Inovāciju Akadēmija" otrajā daļā jeb pirmsakselerācijas programmā.

"Inovāciju Akadēmija" organizē "Riga Business School" kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība sadarbībā ar LIAA Tehnoloģiju biznesa centru. Programmu atbalsta Norvēģijas finanšu instruments.