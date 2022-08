Instrumentu un tehnikas tirgotāja 'Stokker' centros enerģiju ražos saules paneļi

Instrumentu un tehnikas tirdzniecības un servisa pakalpojumu uzņēmums "Stokker" uzstādīs saules paneļus sešos centros visā Latvijā – Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā, Rīgā, Saldū un Valmierā –, sasniedzot kopējo jaudu 750 kilovatus (kW) un investīcijas turpat viena miljona eiro apmērā.

Kopš augusta sākuma saules paneļi jau ir sākuši ražot elektroenerģiju tirdzniecības un servisa centrā Jelgavā, bet visu projektu ir plānots pabeigt līdz 2023. gada pavasarim.

Ar saules paneļu saražoto elektroenerģiju plānots segt no 35% līdz pat 90% no konkrētā "Stokker" centra gada elektroenerģijas pašpatēriņa, tādējādi paaugstinot uzņēmuma konkurētspēju un samazinot CO 2 izmešu daudzumu vidē. Nākamais solis uzņēmuma energoefektivitātes uzlabojumos būs elektrouzlādes staciju izveidošana savos tirdzniecības un servisa centros.

"Stokker" uzņēmuma vadītājs Indreks Lilends (Indrek Lillend) norāda: "Šī brīža situācija prasa ātrus un konstruktīvus lēmumus, tāpēc esam rīkojušies un saules paneļi jau darbojas Jelgavas centrā." Projekta partneris ir SIA "JB Sun Power", kam šis būs viens no lielākajiem saules parku projektiem Latvijā.

"Stokker" ir viens no lielākajiem augstas kvalitātes instrumentu un tehnikas tirdzniecības un servisa pakalpojumu uzņēmums Baltijā. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 500 speciālistu visā Baltijā. "Stokker" grupas uzņēmumu konsolidētais apgrozījums pārsniedz 150 miljonus eiro.

"JB SunPower" (saulesparki.lv) ir enerģētikas uzņēmums, viens no saules elektrostaciju un saules parku uzstādītājiem Latvijā. "JB Sun Power" ir Ekonomikas ministrijas un VARAM oficiālo konsultējošo uzņēmumu sarakstā.