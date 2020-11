Integrālās izglītības institūta topošā mājvieta Ķīpsalā nosvinējusi spāru svētkus

Integrālās izglītības institūta topošā mājvieta tikko nosvinējusi spāru svētkus. Tā atradīsies uzņēmēju Ilzes un Ulda Pīlēnu dibinātā ģimenes fonda "Ola Foundation" ēku kompleksā Ķīpsalā.

Kā vēsta projekta virzītāji, tā būs pastāvīgā mājvieta ne tikai Integrālās izglītības institūtam, bet arī mākslai, mūzikai, diskusiju platformām, radošai rezidencei un izglītības atbalsta projektiem.

Arhitekta Ulda Pīlēna projektētajai fonda betona un stikla ēkai ir olas forma, kas iemiesojot "vizionāru domas skaidrību, alķīmisku negaidītību un tehnoloģiskas inovācijas".

"Pasaule šobrīd atrodas lielu pārmaiņu priekšā, un uz jautājumu, kāds būs nākotnes cilvēks un planētas nākotne kopumā, šobrīd nav atbildes nevienam. Filozofu un domātāju disputos aizvien vairāk tiek runāts par jauna Bauhaus nepieciešamību – jaunas skolas, domāšanas veida dzimšanu, kas sevī apvienotu mijiedarbību starp filozofiju, mākslu un tehnoloģijām, senajām un mūsdienu zināšanām, tādējādi mēģinot izkristalizēt šo jauno un atšķirīgo. "Ola Foundation" mērķis ir kļūt par jaunu ideju un sinerģiju telpu Latvijā, tādējādi veicinot laikmetīgu sabiedrības transformācijas procesu," skaidro projekta attīstītāji.

Līdz ar "Ola Foundation" izveidi notikušas izmaiņas arī Integrālās izglītības institūtā. No šodienas – 5. novembra – institūta vadību pilnībā pārņem Juris Rubenis, kļūstot par valdes priekšsēdētāju, savukārt Integrālā izglītības institūta līdzšinējā valdes priekšsēdētāja Ilze Pīlēna, uzņemoties jaunus izaicinājumus, ir kļuvusi par "Ola Foundation" valdes priekšsēdētāju.

Kopš dibināšanas brīža 2017. gadā Integrālās izglītības institūtā ir notikuši 130 klātienes un tiešsaistes semināri, kuros piedalījušies aptuveni 4300 dalībnieki. Savukārt institūta veidotais I3 Klubs šobrīd apvienojot vairāk nekā 400 domubiedrus.

"Šajos gados mums izdevies padarīt Integrālās izglītības institūtu par finansiāli patstāvīgu un ilgtspējīgu vienību. Tas ļauj mums koncentrēties uz "Ola Foundation" infrastruktūras būvniecību un fonda attīstību. Mūsu abu ar Ilzi saikne ar institūtu joprojām būs ļoti cieša, kā arī es turpināšu darboties kā lektors Jura Rubeņa izveidotajās izglītības programmās,'' saka Pīlēns.

"Integrālās izglītības institūta attīstība ir iegājusi jaunā fāzē, tāpēc šīs pārmaiņas ir likumsakarīgs solis, lai savas prasmes pilnībā veltītu tā tālākajai izaugsmei," piebilst Rubenis.

Kaut "Ola Foundation" centrālā ēka atradīsies Rīgā, Ķīpsalā, fonds savu darbību neaprobežos tikai ar aktivitātēm galvaspilsētā. "Ola Foundation'' nesen iegādājies īpašumu Vecpiebalgas apkaimē – netālu no brāļu Kaudzīšu memoriālā muzeja "Kalna Kaibēni". Īpašumā atrodas arī 1882. gadā Reiņa un Matīsa Kaudzīšu celtās skolas drupas (Ogrēnu skola). Pīlēnu ģimene kā vienu no "Ola Foundation" darbības prioritātēm izvirzījusi kādreizējās skolas ēkas atjaunošanu, nākotnē padarot to pieejamu sabiedrībai un fonda radošām aktivitātēm.

"Šajā sarežģītajā laikā svarīgāk nekā jebkad agrāk ir apzināties savas saknes, lai, balstoties uz tām un jau gadsimtiem krātām zināšanām, veidotu mūsu nākotnes sabiedrību. Brāļi Kaudzītes ir daļa no Latvijas kultūras kanona, un mēs ar Uldi esam pateicīgi par iespēju jaunā, 21. gadsimtam atbilstošā kapacitātē cieņpilni atjaunot viņu atstāto mantojumu, mums tas ir liels gods un izaicinājums," saka Pīlēna.