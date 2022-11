Interaktīvās azartspēles ienesušas 28,76 milj. eiro; patēriņš mazinās

Interaktīvo azartspēļu operatoru ieņēmumi gada trešajā ceturksnī bijuši 28,759 milj. eiro, kas ir līdzīgs apjoms 2. ceturksnim, kad tie bija 28,724 milj. eiro, bet par 8% mazāk nekā gada pirmajā ceturksnī, kad ieņēmumi bija 31,382 milj. eiro, ziņo Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrības (LIAB).

'Dati apliecina, ka patērētāju finanšu pratība ir pietiekami augstā līmenī un, pasliktinoties ekonomiskajai situācijai valstī, iedzīvotāji sāk ietaupīt un mazina savus izdevumus neobligātiem tēriņiem, un pirmām kārtām tā ir izklaide,' stāsta LIAB pārstāvis, "Entain" ("Optibet") operacionālais vadītājs Dainis Niedra.

Lai arī šogad ir palielinājies licencēto interaktīvo azartspēļu operatoru skaits, kopējie nozares ieņēmumi nav pieauguši, kas nozīmē, ka atsevišķiem operatoriem tie ir samazinājušies.

'Ekonomisko krīžu laikā iedzīvotāji ierasti demonstrē savu finanšu pratību un izdevumi izklaidei tiek samazināti. Tā notika arī 2009. gadā, kad nozares ieņēmumi samazinājās gandrīz par pusi. Pieļauju, ka šogad arī citām izklaides industrijām – kino, bāriem, restorāniem – trešajā un ceturtajā ceturksnī ieņēmumi nepieaugs vai pat mazināsies,' spriež Niedra.

Kopš 2020. gada Latvijā darbojas pašatteikušos personu reģistrs. Kopš tā darbības sākuma tajā sevi iekļāvuši vairāk nekā 37 tūkstoši cilvēku, tostarp vairāk nekā 24 tūkstoši cilvēku, kuriem šobrīd ir aktīvs liegums piedalīties azartspēles.

Biedrība uzsver, ka tikai licencēto operatoru vietnēs darbojas pašatteikušos personu reģistrs un spēkā liegums alimentu parādniekiem piedalīties azartspēlēs.

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju zina par pašatteikušos personu reģistru – tas izriet no tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktās aptaujas rezultātiem. 62% respondentu norādīja, ka zina par pašatteikušos personu reģistra esamību. Vienlaikus aptaujas dati liecina, ka lielākā daļa cilvēku neprastu atšķirt Latvijā licencētu azartspēļu vietni no nelicencētas, proti, no tādas, kas Latvijā darbojas nelegāli. 71% respondentu atbildēja, ka neprastu atšķirt licencēto vietni no nelegālās.

Informācijas trūkums rada tiešus draudus spēlētāju drošībai, saka LIAB pārstāvis, "William Hill Latvia" valdes loceklis Kaspars Rāzna. Viņaprāt, viens no iemesliem ir pilnīgs reklāmas un līdz ar to arī informācijas izplatīšanas liegums, kas ieviests azartspēļu jomā Latvijā atšķirībā no lielākās daļas citu Eiropas valstu.