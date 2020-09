Investējot 1,5 miljonus eiro, Rīgā darbu sācis jauns mehāniskās apstrādes uzņēmums

Investējot 1,5 miljonus eiro, Rīgā darbu uzsācis pašmāju mehāniskās apstrādes uzņēmums SIA “Exigum”, kas koncentrējas uz augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu gan Latvijas, gan ārvalstu sadarbības partneriem.

Uzņēmums sācis sadarbību ar vairākiem partneriem, kas pārstāv elektronikas un iekārtu ražošanas, bezpilota lidaparātu un atjaunojamās enerģijas nozares, piemēram, augstas kvalitātes tipogrāfijas iekārtu un vēja enerģijas sistēmu ražotāji, portālu "Delfi" informēja "Exigum" vadītājs Kārlis Krūmiņš.

Viņš atzina, ka 1000 kvadrātmetru plašajās telpās šobrīd strādā astoņi speciālisti – Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Tehniskās koledžas absolventi. Darbinieku skaitu nākamā gadā laikā plānots dubultot.

"Neskatoties uz pietiekami piesātināto tirgu, mēs redzam ļoti lielu potenciālu nozarei – īpaši eksporta ziņā. Mūsu primārais virziens ir radīt detaļas un komponentus dažādiem augstas pievienotās vērtības risinājumu ražotājiem, tāpēc biznesa virziens ir balstīts uz kvalitāti. Izvēlētā virziena pareizību apstiprina ne tikai pieaugošais pieprasījumu skaits no ārvalstīm, bet arī fakts, ka pēc pasūtījuma izpildes, partneri ne tikai vēršas pēc jauniem pieprasījumiem citos projektos, bet arī veic atkārtotus lielāka apjoma pasūtījumus. Prieks, ka, neskatoties uz pandēmijas radītajiem apstākļiem, spējām izpildīt visu termiņos, kas nereti bija visai izaicinoši," sacījis Krūmiņš.

Lielākā daļa no veiktajām investīcijām esot iekārtu iegāde un attiecīgas ražošanas infrastruktūras izveidē, taču būtisks ieguldījums ir veikts gan cilvēkresursos, gan arī sertifikācijas procesos, kas ir īpaši nozīmīgs faktors turpmākā uzņēmuma attīstībā. Tuvākajos gados "Exigum" plānojot iekarot Skandināvijas tirgu, bet pārskatāmā nākotnē izdarīt visus priekšdarbus, lai saņemtu nozīmīgo AS9100D ("Quality Management Systems – Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations") sertifikātu, sniedzot iespēju savus pakalpojumus piedāvāt pasaules līmeņa uzņēmumiem, kas strādā aviācijas, aizsardzības un virszemes tehnoloģiju nozarēs.

"Lai arī savu piecu gadu lielu mērķi neslēpjam – saņemt AS9100D sertifikātu, investēt papildus iekārtās, tādā veidā gan audzējot savu kapacitāti, gan paplašinot ražošanas pakalpojumu klāstu. Tajā pašā laikā apzināmies, cik strauji notiek sabiedrības paradumu maiņa, kas uzņēmējdarbību padara vēl dinamiskāku, proti, kas svarīgs šodien, rīt var tāds vairs nebūt. Jābūt gataviem vajadzīgajā brīdī reaģēt, tāpēc būtiski ir ieguldīt cilvēkos," stāstīja Krūmiņš.

Uzņēmums reģistrēts 2019. gada rudenī un tā pamatkapitāls ir 3000 eiro, liecina "Lursoft" dati. Uldim Mežsargam pieder 60% kapitāldaļu, bet Krūmiņam - 40%.