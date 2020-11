Investējot 14,58 miljonus eiro, izveido jaunu elektropārvades līniju no Rīgas TEC-2 uz Rīgas HES

Būvniecības Valsts kontroles birojs ir pieņēmis ekspluatācijā no jauna izbūvēto 330 kV elektropārvades līniju no Rīgas TEC-2 uz Rīgas HES, kā arī pārbūvētos esošās 330 kV līnijas posmus no Rīgas TEC-2 līdz Salaspils apakšstacijai, informē pārvades sistēmas operators "Augstsprieguma tīkls" (AST).

"Jaunā līnija ir viens no priekšdarbiem Latvijas ceļā uz elektrotīklu sinhronizāciju ar kontinentālo Eiropu – tas ir svarīgs Latvijas iekšējā tīkla pastiprinājums, kas ļaus pilnvērtīgi funkcionēti jaunajam Igaunijas – Latvijas trešajam starpsavienojumam, kura būvniecība noslēgsies šogad," norāda AST valdes priekšsēdētājs Varis Boks.

Kopējās projekta izmaksas ir 14,58 miljoni eiro, no kuriem 10,66 miljoni eiro ir izlietoti līnijas izbūvei, apakšstacijas pārbūve TEC-2 ir izmaksājusi 0,55 miljonus eiro, bet apakšstacijas pārbūve Rīgas HES - 3,37 miljonus eiro, projektam tika saņemts Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzfinansējums 50% apmērā.

Jaunās līnijas kopējais garums ir 12,83 kilometri: izeja no Rīgas TEC-2 ir izbūvēta kabeļu izpildījumā 1,49 kilometru garumā, tālāk ir uzbūvēta gaisvadu līnija 6,41 kilometra garumā līdz dzelzceļam Salaspilī. Tālāk Salaspilī līnija 2 km garumā ir kabeļu izpildījumā līdz rotācijas aplim pie Rīgas HES ūdenskrātuves, bet līdz Rīgas HES apakšstacijai tā izbūvēta kā gaisvadu līnija 2,85 km garumā. Kopumā jaunajā līnijā ir izbūvēti 28 balsti. Līnijas izbūve tika aizsākta 2019. gadā un pabeigta šogad vasarā, darbus pēc AST pasūtījuma veica SIA "Energoremonts Rīga".

Projekta ietvaros rekonstruēta arī esošā līnija no Rīgas TEC-2 uz Salaspils apakšstaciju: no TEC-2 tā ir izbūvēta kopīgā posmā 6,41 kilometra garumā ar jauno līniju gaisvadu izpildījumā, savukārt tālākais posms Salaspilī no dzelzceļa līdz Gaismas ielai 1,43 kilometra garumā ir pārbūvēts kā kabeļu līnija.