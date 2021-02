Investējot 15 miljonus eiro, 'Food Union' izveido svaigo piena produktu Izcilības centru

Piena pārstrādes uzņēmums "Food Union" pabeidzis 2017. gada nogalē aizsākto svaigo piena produktu Izcilības centra izveidi, informē uzņēmuma pārstāvji.

Rezultātā uzbūvēta jauna biezpiena sieriņu rūpnīca, iegādātas jaunas ražošanas iekārtas un modernizēta esošā infrastruktūra. Tas ir viens no pēdējo gadu ievērojamākajiem Latvijas pārtikas nozares investīciju projektiem, kura kopējais apjoms sasniedz 14,6 miljonus eiro. Projekts iecerēts ar mērķi paplašināt jaunu un inovatīvu piena produktu piedāvājumu vietējam un starptautiskajiem tirgiem.

Covid-19 pandēmijas ietekmē projekts noritēja ilgāk, nekā plānots – trīs gadu laikā. Šajā laikā tika veikta virkne tehnoloģisku un darba vides uzlabojumu, uzstādītas jaunas iekārtas. Vienlaikus ražošana no SIA "Rīgas piensaimnieks" tika pārcelta uz AS "Rīgas piena kombināts" un AS "Valmieras piens". SIA "Rīgas piensaimnieks" 2020. gada sākumā tika juridiski pievienots AS "Rīgas piena kombināts".

Svaigo piena produktu Izcilības centrs atrodas "Food Union" grupas centrālajā mītnē Rīgā, Bauskas ielā 180, "Rīgas piena kombināta" teritorijā.

Kopējas finanšu apjoms, kas ieguldīts projekta attīstībā un citās saistītās inovācijās, ir 14,6 miljoni eiro. Izcilības centra izveidē investēti 11,1 miljons eiro. No tiem 2 miljoniem eiro ieguldīti Baltijā modernākā biezpiena sieriņu ceha būvniecībā, par 2,85 miljoniem eiro iegādātas jaunas ražošanas iekārtas un vēl 6,25 miljoni eiro investēti esošās infrastruktūras modernizācijā.

Savukārt pārējie 3,5 miljoni eiro ieguldīti jaunas saldējuma un biezpiena ražošanas līnijas iegādē, kā arī ilgtspējīga autoparka izveidē. Šajā periodā tika iegādātas 14 jaunas un videi draudzīgas kravas mašīnas saldējuma un piena produktu piegādēm.

"Kopš "Food Union" dibināšanas 2011. gadā, uzņēmuma orientācija vienmēr bijusi uz produktu inovācijām. Darbības sākumā investējām 30 miljonus eiro jaunās ražošanas iekārtās. Tagad, investējot teju 15 miljonus eiro, realizējam otru lielāko investīciju projektu mūsu vēsturē. Tas ne tikai apliecina mūsu fokusu uz inovatīviem un augstas pievienotās vērtības produktiem, bet ļaus drīz piedāvāt jaunus biezpiena un jogurta sieriņus, desertus, dzeramos jogurtus un citus produktus," papildina "Food Union" vadītāja Latvijā Irēna Holodnaja.

Uz AS "Rīgas piena kombināts" pārcelta "Kārums" biezpiena sieriņu, jogurtu un desertu, kā arī kausēto un svaigo sieru ražošana. Biezpiena sieriņu ražošanai izveidots atsevišķs cehs un iegādātas pilnībā jaunas ražošanas iekārtas. Tāpat AS "Rīgas piena kombināts" uzstādīta dzeramo jogurtu fasēšanas PET līnija. Uz tās ražotie skābpiena produkti, piemēram, "Valmiera, "Lakto" un "Rasēns", tiek pildīti pilnībā pārstrādājamos, tātad videi draudzīgākos iepakojuma risinājumos.

Uz "Food Union" specializēto ražotni AS "Valmieras piens" no "Rīgas piensaimnieka" ir pārcelta "Dzintars" kausēto sieru un "Mājas" pankūku ražošana, tādējādi turpinot ražotnes specializāciju nišas piena un siera produktu, kā arī citas gatavās produkcijas ražošanā.

"Tagad Latvijā mums ir divas ražošanas platformas, kas ļauj mums uzlabot savu efektivitāti un ražot produkciju atbilstoši pieaugošam pieprasījumam eksporta valstīs. Rīgas rūpnīcas komplekss ar svaigo piena produktu Izcilības centru nu strikti fokusēsies uz jaunu produktu izstrādi un inovācijām, savukārt Valmieras rūpnīca vēl vairāk specializēsies tradicionālu un nišas produktu ražošanā," noslēdz Holodnaja.