Investējot 3,5 miljonus eiro, 'Pumac Liepaja' plāno būvēt divas jaunas ražošanas ēkas

"Pumac Liepaja" plāno būvēt divas jaunas ražošanas ēkas, katru 4100 m2 platībā. Kopējās plānotās investīcijas ir 3,5 miljoni eiro. Būvniecību varētu uzsākt pāris tuvāko mēnešu laikā, informē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) kapitālsabiedrība ar Dānijas kapitālu "Pumac Liepaja" bija viens no pirmajiem ražošanas uzņēmumiem, kas 1999. gadā Liepājā izveidoja savu metālapstrādes ražotni. Lai paplašinātu ražošanu, uzņēmums 2003. gadā izsolē iegādājās bijušā Liepājas gaļas kombināta teritoriju. Izsoles noteikumi noteica, ka jāiegādājas viss, nedalīts nekustamais īpašums. Tā kā teritorija un ēkas bija vienam uzņēmumam bija par lielu, lai tās nestāvētu tukšas, Dānijas uzņēmējs Laršs Fogs ap sevi sāka pulcēt citus skandināvu uzņēmējus, sakārtojot un labiekārtojot teritorijas un ēkas. Līdz ar to industriālo parku "Liepājas biznesa centrs" izveidoja "Pumac Liepaja" bijušā Liepājas gaļas kombināta teritorijā, kur šobrīd strādā 14 uzņēmumi – gan ar ārvalstu, gan pašmāju kapitālu, nodrošinot apmēram 1000 darbavietas. "Liepājas Biznesa Centrs" un "Pumac Liepaja" kā šī industriālā parka attīstītāji un apsaimniekotāji ir kā sava veida biznesa inkubators, kas nodrošina ar telpām ražošanas uzņēmumus, kas vēlas ienākt un strādāt Liepājā.

2013. gadā LSEZ valde atbalstīja ieceri paplašināt "Liepājas Biznesa centru", un tika piešķirta papildu teritorija. Savukārt 2014./2015. gadā "Pumac Liepaja" izbūvēja trīs jaunas ražošanas ēkas ar kopējo plātību 12 300 m2, bet plānota vēl viena ražošanas korpusa būvniecība 1000 m2 platībā. Projekta īstenošanu atbalsta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), un, kā noteica noslēgtais līgums, atbalsta intensitāte ir 50% jeb ap 1,4 miljoniem eiro. Tāpat ar LIAA noslēgtais līgums paredzēja, ka pirmās 20 darbavietas jānodrošina līdz 2015. gada beigām, bet uzbūvētajās telpās jāizvieto ražošanas uzņēmumi ne vēlāk kā 36 mēnešu laikā. Visi nosacījumi tikuši izpildīti.

"Pumac Liepaja" pārstāvis Livars Vangovskis teic, ka tas ir normāls process, ka uzņēmumi ienāk, strādā, attīstās, nostabilizējas un vēlas paplašināties. "Pieredze ir ļoti dažāda. Ir uzņēmumi, kas ienāca biznesa parkā 2005., 2006., 2007. gadā un ir spējuši stabili attīstīties, lai būvētu savas ražošanas telpas: "Jensen Metal", "Lesjofor", "Caljan", "Interspiro Production". Citi attīstās mūsu parka robežās – "Trelleborg Wheel Systems", "Baltic Rim", "Silkeborg Spaantagning Baltic", "LPSP" un citi. Visi minētie uzņēmumi stabili strādā Liepājā un kopumā nodrošina ap 2000 darbavietu. Pieprasījums ir."

Izvērtējot pieprasījumu pēc jaunām ražošanas telpām, "Pumac Liepaja" ir pieņēmusi lēmumu par divu jaunu ražošanas ēku būvniecību, katru 4100 m2 platībā. Šobrīd turpinās iepirkuma procedūra, lai izvēlētos saimnieciski izdevīgāko būvniecības piedāvājumu un īstenotu attīstības projektu. Kopējās plānotās investīcijas ir 3,5 miljoni eiro. Plānots, ka būvniecību varētu uzsākt pāris tuvāko mēnešu laikā. Sagatavota platība 1,7 ha platībā, par kuru ar Liepājas SEZ pārvaldi 2016. gada augustā noslēgts ilgtermiņa nomas līgumu par nekustamā īpašuma nomu Kapsēdes ielā 8, Liepājā.

Viens no uzņēmumiem, kas noslēdzis līgumu par 2000 m2 lielu telpu nomu vēl neuzceltajās ražošanas ēkās, ir LSEZ SIA "LPSP", kas "Liepājas Biznesa centrā" šobrīd nomā 1000 m2 plašas telpas. "LPSP" ir viena no jaunākajām Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām, kas atbalstu uzņēmējdarbībai izmanto no 2020. gada 19. jūnija. Uzņēmums sniedz dažādus metināšanas un lāzergriešanas pakalpojumus, piemēram, ražojot kravu konteinerus ASV armijas vajadzībām. Visi uzņēmuma ražojumi ir no metāla – gan melnajiem metāliem, gan alumīnija. Ir gan detaļas autobūvei, gan produkti transporta nozarei. Salīdzinoši nesen uzņēmums iegādājies modernu lāzergriešanas iekārtu.

"LPSP" dibināts pirms trim gadiem, sākotnēji nodarbinot tikai vienu strādnieku, bet tagad uzņēmumā strādā 15 cilvēki. Strauji audzis arī apgrozījums – 2019. gadā tie bija 150 tūkstoši eiro, bet pērn – aptuveni 500 tūkstoši. "LPSP" valdes loceklis Lauris Puteklis atzīst, ka ražošanas procesā svarīgākais ir darba izpildījums un kvalitāte. "Strādājot Covid-19 pandēmijas apstākļos, īpaši svarīgi ir maksimāli kvalitatīvi un plānotajos termiņos izpildīt pasūtījumu. Ir jābūt ciešai sinerģijai starp kvalitāti, cenu un piegādes laiku. Tas ir galvenais priekšnoteikums, lai stabili strādātu ar skatu uz pārdomātu un likumsakarīgu attīstību."

Foto: Publicitātes foto

Attēlā: Puteklis.

"Covid ierobežojumu dēļ grūtāk tikt uz izstādēm vai pie klientiem uz rūpnīcu, vai uzņemt pie sevis. Tas, protams, apgrūtina izaugsmi, tāpēc cītīgi strādājam pie vietējā tirgus, cenšamies audzēt apjomu ar tiem klientiem, kuri mums jau tagad ir. Pozitīvā ziņā noriskējām ar jaunām iekārtām, mēģinām attīstīties, kamēr citur, ārzemēs, ir pauze. Kamēr mums ļauj strādāt, mēs strādājam ar maksimālu jaudu. Gājām uz papildu investīcijām, izaugsmi. Pērn nokārtojām LSEZ statusu, attīstāmies un tā arī plānojam turpināt," teic Puteklis.