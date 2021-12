Investējot 750 tūkstošus eiro, pavasarī durvis vērs jauns 'Lemon Gym' sporta klubs

2022. gada pavasarī durvis vērs jauns "Lemon Gym" sporta klubs Rīgā, Grostonas ielā 1. Telpu iegādē un sporta kluba iekārtošanā uzņēmums investējis 750 000 eiro. Šis būs viens no lielākajiem ķēdes sporta klubiem Latvijā.

"Jaunā sporta kluba platība būs vairāk nekā 1500 kvadrātmetri, tā interjers tiks veidots atbilstoši jaunam konceptam, savukārt papildu trenažieru zālei klientiem būs pieejama pirts un arī grupu nodarbības, kas šobrīd pieejamas četros no sešiem sporta klubiem," teic "Impuls LTU" valdes priekšsēdētāja Ingrida Damuliene.

Globālā pandēmija ir veicinājusi vairāku paradumu maiņu, tostarp arī to, kurus laikus cilvēki velta sportošanai. Ja pirms pandēmijas, cilvēki labprāt sportoja pēc darba laika, šobrīd tendences rāda, ka cilvēki labprāt vēlētos sportot agri no rīta vai pat nakts stundās.

Reaģējot uz pieprasījumu, "Lemon Gym" nolēma pāriet uz diennakts sporta klubu darba laiku ne tikai Lietuvā, bet visās Baltijas valstīs. No 2022. gada visi "Lemon Gym" klubi Baltijā pāries uz 24/7 darba laiku, tādejādi kļūstot par lielāko sporta klubu tīklu Baltijā, kas apmeklētājiem pieejams visu diennakti. Pirts zona drošības apsvērumu dēļ naktī būs slēgta.

Arī atsevišķās profesijās pieaug to cilvēku skaits, kuri sportošanai var veltīt laiku agros rītos vai vēlos vakaros. Piemēram, mediķi, šoferi, programmētāji vai klientu apkalpošanas speciālisti, kas strādā ar ASV vai tām valstīm, kas atrodas citās laika joslās. Šobrīd 24/7 strādājošos klubus lielākā daļa apmeklētāju izvēlas apmeklēt no plkst. 5.00 līdz pusnaktij, lai gan vēl pirms dažiem gadiem biežāk vingroja no plkst. 6.30 līdz 22.00.

"Līdz šim mums ir bijis viens diennakts sporta klubs Viļņā, Kauņā un Rīgā. Pieprasījums pēc diennakts darba laika šobrīd pieaug un tas sniedz lielāku pievienoto vērtību. Jāmin, ka arī pandēmijas periodā šis pakalpojums kļuva pieprasīts, tādejādi klientiem ir iespēja izvēlēties sportot laikos, kad sporta klubā ir mazāk apmeklētāju," norāda Damuliene.

Pārejot uz diennakts darba laiku, 16 klubos plānots ieguldīt gandrīz 350 tūkstošus eiro. Diennakts darbības nodrošināšanai sporta klubos tiks uzstādītas drošas piekļuves kontroles un modernas pašapkalpošanās sistēmas, izmantojot "Perfect gym" termināļus.

"Lemon Gym" ir Latvijā kopš 2016. gada, šobrīd ir pieejami seši sporta klubi Rīgā. Kopumā Baltijā ir 17 "Lemon Gym" klubi – 9 Lietuvā, 6 Latvijā, 2 Igaunijā. Sporta klubu ķēde pieder "Impuls" grupai, kurā ir 28 sporta klubi. Grupas galvenais akcionārs ir "Baltcap" privātā kapitāla fonds.