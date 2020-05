Investējot desmit miljonus eiro, bijušajā 'Liepājas Metalurga' teritorijā būvē jaunu rūpnīcu

SIA LSEZ "Caljan" īsteno būvniecības projektu par jaunas ražošanas un biroja ēkas būvniecību Liepājā. Jaunā ražotne top vietā, kur agrāk bija "Liepājas Metalurga" mehāniskais cehs. LSEZ SIA "Caljan" investīcijas būvniecībā un modernajās tehnoloģiskajās iekārtās sasniedz desmit miljonus eiro. Jaunās ražošanas telpas ļaus uzņēmumam dubultot ražošanas jaudu un radīt aptuveni 50–60 jaunas darbavietas, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

Plānots, ka jaunās ražošanas telpas ekspluatācijā nodos šā gada septembrī.

2019. gada augustā SIA LSEZ "Caljan" noslēdza divus ieguldījumu līgumus ar Liepājas SEZ pārvaldi par kopējo summu deviņi miljoni eiro un līgumu par apbūves tiesībām nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 142A, Liepājā. SIA LSEZ "Caljan" izpilddirektors Gatis Dradeika skaidro, ka uzņēmums savas darbības 13 gadu laikā Liepājā ir pāraudzis esošo telpu apjomu Liepājas biznesa centrā Kapsēdes ielā.

"Jau kādu laiku pētījām iespējas Liepājā uzcelt pašiem savu rūpnīcu, kas būtu pielāgota tieši mūsu specifiskajām vajadzībām gan izmēru, gan telpu plānojuma ziņā. Novērtējot vecā "Liepājas Metalurga" mehāniskā ceha priekšrocības, nolēmām to iegādāties un pārbūvēt – tam ir izdevīga atrašanās vieta, pieejama nepieciešamā infrastruktūra, kā arī ēkas konstrukcijas ir ļoti labā stāvoklī," viņš turpina.

Jaunajās telpās uzņēmums plāno dubultot savu ražošanas jaudu ar domu, ka kādam noteiktam laikam šis izaugsmes un attīstības solis būs pietiekams. Dradeika uzsver, ka uzņēmums Liepājā jūtas komfortabli, novērtējot biznesa vides kvalitāti un stabilās metālapstrādes un mašīnbūves tradīcijas.

"Ir izveidojusies ļoti veiksmīga un produktīva sadarbība ar Liepājas SEZ pārvaldi. Mehāniskā ceha iegādes process nebija viegls, un Liepājas SEZ pārvaldes atbalsts un aktīva līdzdarbošanās mums ļoti palīdzēja," uzsver uzņēmuma pārstāvis.

SIA LSEZ "Caljan" Liepājā strādā no 2006. gada. Uzņēmums ražo specializētus konveijerus loģistikas nozarei, no kuriem lielākā daļa ir teleskopiskie konveijeri pasta sūtījumiem. Viens no lielākajiem klientiem ir ASV kompānija "Amazon". Ja sākotnēji ražošana bija veidota ar jaudu, lai saražotu 30 konveijerus mēnesī, tad šobrīd tiek saražoti 100, un pieprasījums aug, norāda uzņēmumā.

Dradeika atzīst, ka arī Covid-19 pandēmijas laikā uzņēmums strādā ar pilnu jaudu. "Grūti pateikt, kā pandēmija ietekmēs 2020. gada uzņēma darbības rezultātus. Prognozējam, ka būs samazinājums, bet plāns ir ļoti optimistisks. Ir klienti, kas samazina ieguldījumus un atbilstoši – arī pasūtījumus, bet ir klienti, kas gluži pretēji – palielina," norāda Dradeika.

SIA LSEZ "Caljan" nodrošina pilnu procesu no konveijeru projektēšanas līdz gatavam produktam. 99,54% no visas saražotā tiek eksportēts. Galvenie eksporta virzieni ir Eiropas Savienība un ASV.

Liepājas SEZ pārvalde aktīvi turpina strādāt, lai īstenotu nodomu par Liepājas Industriālā parka izveidi saskaņā ar 2018. gada 23. augustā noslēgto nodomu protokolu, kuru noslēdza Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Liepājas pilsētas dome, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, un 2019. gada 25. septembrī noslēgto pirkuma līgumu, ar kuru Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde iegādājās 10 nekustamos īpašumus bijušajā "Liepājas Metalurga" teritorijā no AS "Citadele Banka" un SIA "Hortus RE" ar kopējo platību 60,6 hektāri.

Apvienojot ar jau esošajiem pašvaldībai piederošajiem zemes gabaliem, kopējā Liepājas Industriālā parka platība sasniegs 120 hektārus.